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Rondo çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma uygulamaları üzerinde duruldu.

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