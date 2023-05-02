TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü 8 Nisan Pazartesi günü konuk edeceği maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanına mobilizasyon çalışmasıyla başladı.
Rondo çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma uygulamaları üzerinde duruldu.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.