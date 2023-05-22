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Trabzon Karagümrük Kralbozguncu canlı izle

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Son maçlarını kaybeden iki takım kazanmak için sahaya çıkacak. 11'ler belli olurken Fırtına'nın hocası Nenad Bjelica'dan sürpriz bir seçim geldi. Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Soruların cevapları ve maç öncesi detaylar haberimizde.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Son maçlarını kaybeden iki takım kazanmak için sahaya çıkacak. Zorlu karşılaşma öncesi şampiyonada Trabzonspor 48 puanla 8. sırada yer alırken, İstanbul temsilcisi ise 44 puanla 9. sırada yer alıyor. İki takım arasında oynanan ilk maç, İstanbul temsilcisinin 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

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Maç öncesi ilk 11'ler belli oldu. Trabzonspor'un Hırvat Teknik Direktörü Nenad Bjelica sarı kart gören Eren Elmalı'nın yerine 19 yaşındaki sol bek Arif Blank'e şans verdi.

Trabzonspor Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta canlı yayınlanacak?

Bu akşam Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor-Fatih Karagümrük ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Arif Boşluk, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Gomez

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ferreira, Levent, Ozdoev, Shukurov, Bertolacci, Lobjanidze, Borini, Diagne

Trabzonspor 2-1 Karagümrük maçı canlı Anlatım

1' Maçta ilk düdük çaldı.

GOL! 8' Arif'in Karagümrük ceza sahasına yaptığı orta sonrasında oluşan karambolde topa kale sahası içinde son dokunan isim Bartra oldu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

GOL! 14' Trabzonspor ceza sahasına sağ kanattan yerden yapılan ortaya Diagne ayak koydu ve topu ağlara göndererek Karagümrük'ün beraberlik golünü attı: 1-1

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