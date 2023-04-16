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Trabzonspor, puanını 45'e yükselterek 6. sırada kendisine yer buldu.

Sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3 mağlup olan ve ardından deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen bordo-mavililer, Beşiktaş önünde 1 puana aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son oynadığı 5 maçta 15 puan elde eden siyah-beyazlı takım, Trabzon deplasmanında 2 puan bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

86. dakikada Redmond'un ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır büyük bir tehlikeyi önledi.

81. dakikada Markovic'in soldan arka direğe ortasında, Gomez'in içeriye çıkardığı topu çizgi önünde Colley, Trezeguet'den önce uzaklaştırdı. Topu takip eden Eren Elmalı'nın şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

65. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün aşırtma vuruşunda kaleci Mert Günok, topa uzanarak sahip oldu.

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51. dakikada Aboubakar'ın pasına hareketlenen Ghezzal'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.

Daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda her iki takımda etkili gol pozisyonu üretemedi.