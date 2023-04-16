TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 16 Nisan Pazar günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ÖMÜR VE VISCA SAKAT

Trabzonspor'da, Beşiktaş maçı öncesi Abdulkadir Ömür ve Edin Visca'nın önemli sakatlıkları bulunuyor. Bu iki oyuncunun karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın da tedavileri devam ediyor.

SÜPER LİG'DE 100. RANDEVU

İki takım Süper Lig'de daha önce 99 kez karşılaştı. Beşiktaş 37 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Trabzonspor ise 36 kez 3 puanın sahibi oldu. 26 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde siyah-beyazlılar rakip fileleri 142 kez havalandırırken kalesinde de 114 gol gördü. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 2-2'lik skorla berabere sonuçlanmıştı.

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