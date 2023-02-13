Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, depremzedeler için kurulan yardım toplama merkezlerini ziyaret etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybetti

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ilıcalı, paylaşımında, "Reklam geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır." ifadesine yer verdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın TV8'den yayımlanacağını duyurdu.

Trabzonspo r'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli deprem lerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.