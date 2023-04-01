Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede Yukatel Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri Emrah Başsan, Mame Thiam, Bernard Mensah (P) ve Carlos Mane kaydetti. Trabzonspor'da ise Maxi Gomez, Abdülkadir Ömür ve Enis Bardhi (P) ağları havalandırdı.

Orhan Ak yönetimindeki ilk mağlubiyetini alan Trabzonspor, haftayı 44 puanla tamamladı.

Çağdaş Atan'ın ekibi Yukatel Kayserispor ise puanını 41'e çıkardı.

Maçtan dakikalar

Karşılaşma fırtına gibi başladı. Yukatel Kayserispor 1. dakikada öne geçti. Cardoso'nun ortasında Emrah Başsan gelişine çok iyi vurdu ve skoru 1-0'a getirdi.

Trabzonspor 3. dakikada eşitliği sağladı. Savunmada Kolovetsios'un uzaklaştırmak istediği topu önüne alarak ceza alanına giren Gomez, yerden vuruşla topu filelere yolladı.

20. dakikada Yukatel Kayserispor, tekrar öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın pasında, ceza alanı içinde topla buluşarak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Thiam, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. İzlemek için tıklayın!

Trabzonspor 34. dakikada gole çok yaklaştı. Gomez'in ortasında Markovic kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak direkten döndü. Topu tamamlamak isteyen Markovic, Bilal'i geçemedi.

Hakem Erkan Özdamar, 41. dakikada Eren Elmalı'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen Özdamar, kararı iptal etti.

Yukatel Kayserispor ikinci yarının başında penaltı kazanıd. Mane, Bartra'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına gelen Mensah, ağları havalandırdı.

49. dakikada Abdülkadir Ömür farkı 1'e indirdi. Savunmadan seken topa düzgün bir vuruş yapan Abdülkadir, skoru 3-2'ye taşıdı.

Trabzonspor 54. dakikada penaltı kazandı. Markovic, Kolovetsios ve Bilal'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına gelen Bardhi, durumu 3-3'e getirdi.

Yukatel Kayserispor 64. dakikada tekrar öne geçti. Mensah'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Mane, düzgün bir vuruşla ağları sarstı.

MAÇIN ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN