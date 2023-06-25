Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Trabzon ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Trabzon Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Trabzon / Ortahisar / Trabzon Merkez Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|466,53
|1,29
|1,16
|Trabzon / Yomra / Trabzon Yomra Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|455,69
|2,25
|2,02
|Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|439,41
|4,05
|3,46
|Trabzon / Ortahisar / Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|434,67
|4,64
|3,85
|Trabzon / Ortahisar / Kanuni Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|421,93
|6,39
|5,84
|Trabzon / Beşikdüzü / Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|408,26
|8,53
|7,58
|Trabzon / Vakfıkebir / Vakfıkebir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|390,72
|11,58
|10,74
|Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|386,66
|12,36
|13,21
|Trabzon / Ortahisar / Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|384,77
|12,73
|12,63
|Trabzon / Of / Of Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|384,12
|12,86
|12,54
|Trabzon / Ortahisar / Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|381,93
|13,29
|13,37
|Trabzon / Ortahisar / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|355,95
|19,01
|20,24
|Trabzon / Akçaabat / Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|347,10
|21,21
|20,87
|Trabzon / Sürmene / Sürmene Hasan Tahsin Kırali Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|342,60
|22,39
|20,33
|Trabzon / Ortahisar / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|Arapça
|331,74
|25,46
|28,78
|Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|319,84
|29,2
|–
|Trabzon / Araklı / Araklı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|314,24
|31,07
|–
|Trabzon / Yomra / Hacı Hakkı Çalık Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|314,13
|31,1
|–
|Trabzon / Of / Of Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|311,08
|32,17
|31,14
|Trabzon / Maçka / Maçka Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|302,12
|35,45
|–
|Trabzon / Beşikdüzü / Ahmet Gün Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|299,01
|36,63
|34,87
|Trabzon / Vakfıkebir / Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|284,01
|42,85
|–
|Pansiyon(Erkek)
|30,42
|Trabzon / Arsin / Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|283,93
|42,89
|78,47
|Trabzon / Ortahisar / Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|275,78
|46,64
|–
|Trabzon / Of / Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|246,83
|62,16
|83,98
|Trabzon / Ortahisar / Prof Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|245,86
|62,76
|90,97
|Trabzon / Araklı / Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|225,28
|76,29
|–
|Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|220,24
|79,79
|86,36
|Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|204,25
|90,07
|–
|Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|192,30
|95,52
|–
|Trabzon / Ortahisar / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|180,20
|98,49
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için MEB tarafından yapılan duyuruları takip etmek önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ