Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Trabzon ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Trabzon Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Trabzon / Ortahisar / Trabzon Merkez Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 466,53 1,29 1,16 Trabzon / Yomra / Trabzon Yomra Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 455,69 2,25 2,02 Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 439,41 4,05 3,46 Trabzon / Ortahisar / Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 434,67 4,64 3,85 Trabzon / Ortahisar / Kanuni Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 421,93 6,39 5,84

Trabzon / Beşikdüzü / Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 408,26 8,53 7,58 Trabzon / Vakfıkebir / Vakfıkebir Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 390,72 11,58 10,74 Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 386,66 12,36 13,21 Trabzon / Ortahisar / Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 384,77 12,73 12,63 Trabzon / Of / Of Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 384,12 12,86 12,54 Trabzon / Ortahisar / Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 381,93 13,29 13,37 Trabzon / Ortahisar / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 355,95 19,01 20,24 Trabzon / Akçaabat / Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 347,10 21,21 20,87 Trabzon / Sürmene / Sürmene Hasan Tahsin Kırali Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 342,60 22,39 20,33 Trabzon / Ortahisar / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) Arapça 331,74 25,46 28,78 Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 319,84 29,2 – Trabzon / Araklı / Araklı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 314,24 31,07 – Trabzon / Yomra / Hacı Hakkı Çalık Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 314,13 31,1 – Trabzon / Of / Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 311,08 32,17 31,14 Trabzon / Maçka / Maçka Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 302,12 35,45 – Trabzon / Beşikdüzü / Ahmet Gün Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 299,01 36,63 34,87 Trabzon / Vakfıkebir / Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 284,01 42,85 – Pansiyon(Erkek) 30,42 Trabzon / Arsin / Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 283,93 42,89 78,47 Trabzon / Ortahisar / Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 275,78 46,64 – Trabzon / Of / Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 246,83 62,16 83,98 Trabzon / Ortahisar / Prof Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 245,86 62,76 90,97 Trabzon / Araklı / Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 225,28 76,29 – Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 220,24 79,79 86,36 Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 204,25 90,07 – Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 192,30 95,52 – Trabzon / Ortahisar / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 180,20 98,49

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için MEB tarafından yapılan duyuruları takip etmek önemlidir.