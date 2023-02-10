Tozda , dumanda ferman okunmaz eski Türk atasözü : Buhran anlarında vaziyete halkın hakim olduğunu gösterir.

Ne yazık ki, Milli Mücadele Öncüleri'nin acı kaderi, daha sonrakilere de ibret olmamıştır: 2023 Türkiye'sinin siyaset sahnesine bakınız; Bugün elleri birbirinin yakasında ve gırtlağında olanlar dünün birlikte ve beraber yola çıkmış dost kişileri değiller miydi ? Nedir Türk politika kadrosunun bu bitmez - tükenmez HABİL - KABİL kavgası?

Garip bir mantık ve mevki aksaması ile LİDER dediğimiz partilerin bir çok teknokratları var , ama bir tarih danışmanları yok.

Arapsaçına döndü siyaset. Belki de Arapça bildikleri için mi bilinmez ama etkisi olduğu da malum. Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener Arap saçının içinde kaybolup gideceklerini bu politikaları ile göstermiyor değil...

Şu an da her şey belirsiz. Bütün işi seçim manifestosu belirleyecek.

Kim bilir Sayın Cumhurbaşkanı öyle bir manifesto hazırlatır ki , devrim niteliğin de. Modern ve Çağdaş. Halkın icraatları konusunda ki güveni de tam.

Ben bu konudaki metinden tahmin ettiğim üç konuyu da yazmadan geçemeyeceğim.

1. Göçmen konusunda süre beyan taahhüdü. (Sınır dışı ) istekli..

2. Din konusundaki devrim (tarikat , cemaat operasyonları ) Diyanet dışında beyanatların yasaklanması.(Ayetlerin Türkçe anlatılması)

3. Üretim ve tüketim (Arz ve Talep ) dengesizliği , eflasyon , faiz'in aşağı çekilmesi...

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O halde :

Sen de Ey Şark'ın evlâdı ! Bu yoldan dönme , döndürme

Hakikat nurunu parlat, onu gafletle söndürme !

Onu söndüren âfet : Riyâ , yalan korku, susmak gibi tesirlerle yalınız hoşa giden şeyi yapmak.

Bugün sesin çıkmıyorsa yaz ve yazdır hakikati.

Sevgi ve Saygılarımla

Kalın Sağlıklı