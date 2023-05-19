Toyota'nın hibrit modelleri son derece başarılı oldu, bu nedenle otomobil üreticisinin bazı rakipleri gibi tam elektriği kucaklamakta hızlı olacağını düşünürsünüz. Bununla birlikte, otomobil üreticisi EV'lere biraz tartışmalı bir yaklaşım izliyor gibi görünüyor ve markanın elektrifikasyon stratejisiyle ilgili sızdırılmış bir satıcı belgesi tam olarak bunun nedenini açıklıyor.

Bir Toyota bayisi yetkilisi, bayi ağına neden partilerinde çok fazla EV veya PHEV değil de daha fazla hibrit görmeyi beklemeleri gerektiğini açıklamak için doğrudan Toyota şirketi tarafından gönderilen bu PDF'yi sızdı.

Esasen Toyota'nın burada söylediği şey, piller için malzeme tedarikinin önemli ölçüde artacağı ve bu nedenle bu malzemeleri elde etmenin maliyetinin ve zorluğunun artacağıdır. Otomobil üreticisinin konumu, bu malzemelerin PHEV ve EV modellerine kıyasla daha uygun fiyat noktalarında çok daha fazla hibrite dönüştürülebileceği yönünde.

Toyota ayrıca, şu anda ABD'deki şarj altyapısının, yollarda tam EV modellerinin çoğalmasını kaldırabilmesi için daha kat etmesi gereken çok yol olduğuna da dikkat çekiyor. Çoğu Amerikalı için diğer engel, EV'lerin ve PHEV'lerin gaz veya hibrit muadillerine kıyasla pahalı olabilmesidir. Enflasyon Azaltma Yasası, vergi kredisi almaya hak kazanan önemli miktarda EV/PHEV aracını ortadan kaldırdığına göre , bayiler ve otomobil üreticileri bu araçlara olan ilginin azaldığını bildiriyor.

Profesyonel bir otomobil müşterisi olarak kendi deneyimlerime dayanarak size söyleyebilirim, Kia EV6 ve Hyundai Ioniq5 gibi otomobiller ilk çıktığında bu otomobiller için çok fazla talep alıyordum ve hala 7.500$'lık kredi almaya hak kazandılar. Artık kurallar değiştiğine göre, müşteriler artık bunları iyi değerler olarak görmüyor. Öte yandan, tamamen yeni Prius gibi standart hibrit araçlara olan müşteri ilgisi artıyor. Son zamanlarda, bu yeni Prius hakkında, Prii'nin önceki nesilleriyle karşılaştırdığımda, kariyerimin herhangi bir noktasında olduğundan daha fazla soru aldım. Ayrıca bir Sienna almak için 9-12 aya kadar beklemeye istekli müşterilerim var çünkü bu, şimdi tedarik edilebilen bir Odyssey ile karşılaştırıldığında hibrit bir minivan.

Elbette Toyota hala EV ve PHEV modelleri sunuyor; bZ4Xyavaş bir başlangıç ​​için kapalıyken RAV4 Primehit olmaya devam ediyor. Otomobil üreticisi, piyasaya temkinli yaklaşmasıyla tanınır ve tarihsel olarak "bozuk değilse tamir etme" ürün stratejisini benimsemiştir. Gelecek elektrikli olsa da, şimdilik, araba alıcılarının çoğunluğu arada bir şey istiyor gibi görünüyor.