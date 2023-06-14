Toyota, Yeni Nesil Batarya Teknolojisine Geçiyor! Otomobil endüstrisinde lider konumda olan Toyota, elektrikli araçlar için yeni nesil batarya teknolojisi üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Peki, bu yeni teknoloji ne gibi özelliklere sahip? İşte detaylar...

Toyota Elektrikli Araba Fabrikası Açıldı

Toyota’nın Genel Müdür Yardımcısı ve Teknoloji Genel Müdürü Hiroki Nakajima, Mayıs ayında faaliyete geçen, sadece elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanan fabrika hakkında bilgi verdi.

Yeni Nesil Batarya Teknolojisi Nedir?

Toyota, yeni nesil batarya teknolojisine yatırım yaparak, bu alanda ciddi bir adım attı. Nakajima, bu teknoloji ile 10 dakikada şarj olabilen ve 1.000 km menzile sahip elektrikli araçlar üretmeyi planladıklarını belirtti.

Yapay Zeka ve Aerodinamik Tasarım

Nakajima, elektrikli araçların aerodinamik özelliğinin geliştirilmesi için yapay zeka teknolojisinden yararlanacaklarını ifade etti. Bu sistem, araçlarda uzun menzil, yüksek verimlilik ve iyi bir sürüş deneyimi sağlamayı hedefliyor.

Toyota'nın Batarya Teknolojisi Çalışmaları ve Hedefleri

Toyota'nın batarya teknolojisi üzerindeki çalışmalarının 2026 yılında tamamlanması bekleniyor. Nakajima, 2030 yılına kadar 3.5 milyon elektrikli araç üretme hedeflerinin olduğunu belirtti