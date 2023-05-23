Toyota ve VDL Groep İşbirliği

Japon otomobil üreticisi Toyota, ülkemizde özellikle Corolla modeliyle tanınmaktadır. Türkiye'de bulunan Sakarya fabrikasında Corolla ve C-HR modellerinin üretimi gerçekleştirilirken, markanın dünya genelinde de farklı ülkelerde fabrikaları bulunmaktadır. Bu fabrikalar ve bayiler arasında tedarik zinciri kuran Toyota, büyük bir lojistik ağa sahiptir. Bu ağ içerisinde farklı tiplerde kamyon ve çekicilere sahip olan Toyota, çevre dostu bir filo oluşturmak için çalışmalar yürütmektedir.

Hidrojen Yakıtlı Ağır Vasıtalar Toyota, çevreye verilen zararı en aza indirmek amacıyla Hollandalı ağır vasıta üreticisi VDL Groep ile anlaşma yaparak hidrojen yakıtlı ağır vasıtalar kullanmaya başlayacak. Hidrojen yakıtı, elektrikli ağır vasıtalara göre avantaj sağlamaktadır. Daha düşük kütleye sahip olan hidrojen yakıtlı araçlar, daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Ayrıca, ikmal süreleri kısa olduğu için tedarik süreçlerinde zaman kaybı yaşanmayacak. Hidrojen alt yapısı, sürdürülebilir bir lojistik ağının oluşturulmasını kolaylaştıracak.

Toyota'nın hidrojen anlaşması, çevre dostu teknolojilerin lojistik sektörüne uygulanmasını gösteren önemli bir adımdır. Hidrojen yakıtlı ağır vasıtaların kullanılması, çevre kirliliğini azaltırken lojistik süreçlerin daha verimli hale gelmesini sağlayacaktır. Toyota'nın çevreci yaklaşımı ve sürdürülebilir alt yapı çalışmaları sektörde öncü bir rol oynamaktadır. Siz de Toyota'nın hidrojen anlaşması hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz.

Yenigün Haber Merkezi