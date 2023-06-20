Otomobil dünyasının öncülerinden Toyota, elektrikli araba modellerine manuel şanzıman simülasyonu eklemeyi planlıyor. Şirketin bu özelliği, özellikle nostalji arayan sürücülere hitap edecek şekilde tasarladığı belirtiliyor. Bu özellik sayesinde, düz vites kullanmayı tercih eden sürücüler, elektrikli araçlarını da benzer bir deneyimle kullanabilecekler.

Toyota'nın aldığı yeni patent, sahte debriyaj teknolojisi üzerine yoğunlaşıyor. Bu teknoloji ile birlikte, sürücülerin fren pedalını kullanarak araçlarındaki vites değişikliklerini simüle etmeleri mümkün hale gelecek. Yeni sistem, aracın hem hızını düşürebilecek hem de manuel şanzıman gibi vites azaltma imkanı sunacak.

Düz vites kullanmayı seven sürücülerin yanı sıra, bu deneyimi yaşamamış olan kişilerin de yeni teknolojiyi benimseyeceği düşünülüyor. Toyota'nın geliştirmekte olduğu sahte debriyaj özelliği, debriyajın yanlış kullanılması, düz vites sarsıntısı ve yanlış vites durumlarını simüle edebilecek. Ancak araçlar, manuel şanzımanlı araçlarda olduğu gibi stop etmeyecek, böylece sürücüler trafiğin ortasında kalma korkusu yaşamayacaklar. Ayrıca, sürücüler istedikleri zaman manuel şanzıman simülasyonunu kapatabilecekler.

Şu an için Toyota, hangi modellerinde bu yeni özelliği kullanacağına dair detayları paylaşmadı. Ancak bu yenilik, daha kontrollü bir sürüş deneyimi yaşamak isteyen sürücüler için oldukça cazip bir seçenek olarak görülüyor. Bu yenilikçi adım, elektrikli araçların sürüş deneyimini daha da geliştirmeyi hedefliyor