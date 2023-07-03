Toyota Corolla Temmuz 2023 zamlı fiyatları? Toyota Corolla 2023 ne kadar oldu? Toyota Corolla fiyatları Temmuz 2023 ayında zamlandı. Döviz kurlarındaki dalgalanma, otomobil fiyatlarına ekstra bir yük getirerek yeni bir zam dalgasının ortaya çıkmasına neden oldu. Döviz kurundaki artışın etkisiyle Toyota Corolla Temmuz 2023 fiyatlarına da yansıdı. Peki Toyota Corolla Temmuz 2023 zamlı fiyatları? Toyota Corolla 2023 ne kadar oldu? Detayları haberimizde...

Toyota Corolla Temmuz 2023 zamlı fiyatları...

Toyota Corolla fiyatları Temmuz 2023 ayında zamlandı. Döviz kurundaki artışın etkisiyle Toyota Corolla Temmuz 2023 fiyatlarına da yansıdı. Toyota Temmuz 2023 zamlı listesi Haziran ayına göre %5'lik bir zam yaptı.

Toyota Corolla'nın yeni fiyat listesiyle birlikte hayranları şaşkınlık içinde. İşte bazı modellerin zam öncesi ve zam sonrası fiyatları:

Corolla 1.5 Vision: Zam Öncesi - 882.150 TL, Zam Sonrası - 926.250 TL

Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT: Zam Öncesi - 1.170.800 TL, Zam Sonrası - 1.229.300 TL

Toyota Corolla 2023 ne kadar oldu?

Toyota Corolla 2023 Temmuz Fiyatları (TL)

1.5 Vision: 926.250

1.5 Vision Multidrive S: 966.650

1.5 Dream Multidrive S: 1.062.000

1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.127.250

1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.195.650

1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.292.650

Toyota Corolla Hybrid 2023 Temmuz Fiyatları (TL)

1.8 Hybrid Dream e-CVT: 1.229.300

1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT: 1.274.350

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.307.650

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.404.600

Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 Temmuz Fiyatları (TL)

1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1.355.700

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.395.900

1.8 Hybrid Passion e-CVT: 1.495.100

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.604.000

1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT: 1.626.800

Toyota Yaris Cross 2023 Temmuz Fiyatları (TL)

1.5 Dream Multidrive S: 1.146.200

1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.172.200

1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.221.400

Toyota Yaris Cross Hybrid 2023 Temmuz Fiyatları (TL)

1.5 Hybrid Dream e-CVT: 1.251.300

1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT: 1.277.300

1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.324.300

1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.479.200

Toyota C-HR Hybrid 2023 Temmuz Fiyatları (TL)

1.8 Hybrid 4x2 Flame e-CVT: 1.297.450

1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT: 1.417.850

1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT (Siyah Tavan): 1.435.250

1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT: 1.509.400

1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan): 1.527.050

1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL): 1.550.250

Toyota Yaris 2023 Temmuz Fiyatları (TL)

1.5 Dream Multidrive S: 968.050

1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.027.450

1.5 Flame Multidrive S: 1.043.800

1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.085.500

Toyota Yaris Hybrid 2023 Temmuz Fiyatları (TL)

1.5 Hybrid Dream e-CVT: 1.222.500

1.5 Hybrid Flame e-CVT: 1.277.150

1.5 Hybrid Passion e-CVT: 1.377.050

Toyota Camry 2023 Temmuz Fiyatları (TL)

2.5 Hybrid Passion e-CVT: 3.170.800

Toyota RAV4 Hybrid 2023 Temmuz Fiyatları (TL)

2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT: 2.365.100

2.5 Hybrid 4x4 Passion e-CVT: 2.604.000

2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT: 2.689.450

2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT (JBL): 2.735.950

2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT: 2.695.850

2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT (JBL): 2.742.400

Toyota Cruiser Prado 2023 Temmuz Fiyatları (TL)

2.8 D-4D 204PS Land Cruiser Prado: 6.602.000

Toyota Hilux 2023 Temmuz Fiyatları (TL)

2.4 D-4D 4x2 Adventure: 1.249.750 (Kampanyalı Fiyat: 1.224.750)

2.4 D-4D 4x2 Adventure A/T: 1.290.400 (Kampanyalı Fiyat: 1.264.600)

2.4 D-4D 4x4 Adventure: 1.399.050 (Kampanyalı Fiyat: 1.371.050)

2.4 D-4D 4x4 Hi-Cruiser A/T: 1.458.950 (Kampanyalı Fiyat: 1.429.750)

2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T: 1.538.800 (Kampanyalı Fiyat: 1.508.000)

2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T (JBL): 1.557.250 (Kampanyalı Fiyat: 1.526.100)

Toyota Proace City 2023 Temmuz Fiyatları (TL)

1.5 D 100 HP Dream: 797.950

1.5 D 130 HP Dream A/T: 884.950

1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T: 965.900

1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T: 1.009.300

Toyota Proace City Cargo 2023 Temmuz Fiyatları (TL)