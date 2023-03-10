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Toygan Avanoğlu 1.89 metre boyunda ve 88 kilo ve terazi burcudur.

Toygan Avanoğlu, Siva Behrouzfar ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.

Bir dönem basketbol oynadı ve milli takım alt yaş gruplarında forma giydi.