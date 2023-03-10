19 Ocak 1979 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Annesi öğretmen, babası müzisyendir.
Lisans eğitimini spor akademisinde tamamladı.
Bir dönem basketbol oynadı ve milli takım alt yaş gruplarında forma giydi.
Oyunculuk eğitimini aldığı Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde şan eğitimi aldı.
İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 2012 yılında ‘Düşman Kardeşler’ adlı dizide ‘İlker’ karakterini oynayarak yaşadı.
Toygan Avanoğlu, Siva Behrouzfar ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.
Toygan Avanoğlu 1.89 metre boyunda ve 88 kilo ve terazi burcudur.
Filmografisi
Diziler
Düşman Kardeşler (İlker) 2012
Güzel Köylü (Bünyamin Kalas) 2014-2015
Hanım Köylü (Koptagel) 2016
Yeni Gelin (İskender Bozok) 2017 – 2018
Meleklerin Aşkı (Necmettin Çekilmez) 2018
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Sefer Kadıoğlu) 2019-2021
TV programı
Güldür Güldür Show (Paşa) 2021-
Filmler
Kanal-İ-Zasyon 2009
Kedi Özledi (Yaygaracı) 2013
Hayati Tehlike (Hayati Tehlike) 2016
Ayla (Pusan Subayı) 2017
Babası 2017
Deli Aşk (Fuat) 2017
Yol Arkadaşım (Dr. Kamuran) 2017
Sorma Neden 2018
Sabahlar Olmasın 2018
Aslı Gibidir 2019
Hababam Sınıfı Yeniden (La Minör Bülent) 2019
Hayatımız Filim (Hasan) 2019
Hababam Sınıfı Yaz Oyunları (La Minör Bülent)[kaynak belirtilmeli] 2020
Bursa Bülbülü (Doktor Fatih) 2023
Dünya Evi (Yakında)
Garip Bülbül Neşet Ertaş (Nadir) Belirsiz