Ange Postecoglou'nu teknik direktörlüğe getiren Tottenham, orta saha oyuncusu James Maddison'ı renklerine bağlayarak kaleci Guglielmo Vicario'nun ardından ikinci transferini gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Leicester City forması giyen 26 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını kaydedildi.
Leicester City formasıyla beş sezonda tüm kulvarlarda 203 maça çıkan Maddison, 55 gol attı.
Teknik direktörlüğe Ange Postecoglou'nu getiren Tottenham, kaleci Guglielmo Vicario'nun ardından orta saha oyuncusu James Maddison'ı renklerine kattı. Bu sayede ikinci transferini gerçekleştirmiş oldu.Kaynak: AA