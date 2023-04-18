CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Ekonomide sıkıntı yok” sözlerine ilişkin, “Erdoğan dün söylediğini bugün yalanlıyor. Artık kafası karışık, ülkeyi yönetmekten aciz. Yılın ilk 3 ayında bütçe 250 milyar lira açık verdi. Kasanın altı delinmiş, milletin parası dökülüyor” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, “Kızılay’ın çadır satmasına üzüldük” açıklamasına tepki gösteren Torun, “Sanki ülkeyi başkası yönetiyor. Sizin makamınız üzülme makamı değil, icraat makamı” dedi. Torun, “Belediyelerinizde bedava konut yapın, dağıtın” diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a “21 yıldır iktidarsınız. 38 milyar dolar deprem vergisini iç etmişsiniz. 8 imar affı çıkarıp, vatandaşı enkaz altında bırakmışsınız. Hiç sıkılma yok mu sizde?” sözleriyle yüklendi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Ordu İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Torun, şunları söyledi:

SARAYDA SORUN YOK, PAZARDA VAR

“Erdoğan, Şanlıurfa’da hayat pahalılığından ve ekonomik sıkıntılardan söz etti ve ‘biz çözeriz’ dedi. Ardından ertesi gün İstanbul’da da ‘ekonomik sıkıntı yok. Biz yolumuza devam ediyoruz’ dedi. Dün söylediğini bugün yalanladı. Artık kafası o kadar karışık, ülkeyi yönetmekten o kadar aciz ki ne yaptığını bilemiyor. Elbette ki sarayın etrafında sorun yok ama halk çarşıda pazarda inanılmaz sorunlar yumağı içerisinde.

BÜTÇE 250 MİLYAR AÇIK VERDİ, KASANIN ALTI DELİNMİŞ

Geçen yılın ilk 3 ayında bütçe 31 milyar lira fazla vermişti. Bu yılın ilk 3 ayında bütçe 250 milyar lira açık verdi. Sadece mart ayında 47 milyar lira açık oluştu. Bütçe gelirlerimiz giderlerimizi karşılayamaz halde. Kasanın altı delinmiş, milletin parası dökülüyor.

F-16 KİTİ TEPKİSİ: F-35’LER NEREDE?

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye F-16 modernizasyon kitinin satışına onay verdi. F-35 projesi için 1,5 milyar dolar para ödediniz. Ama sizi F-35 projesinden çıkardılar. Sonra bu parayla bari F-16 alalım dediniz, vermediler. Şimdi seçimlere 25 gün kala F-16’lar için kit vereceklermiş, buna seviniyorsunuz. Bu halkın 1,5 milyar dolarını bir projeye yatırdınız ne oldu diye soruyoruz, cevap yok.

BAKAN KURUM’A TEPKİ: HİÇ SIKILMA YOK MU SİZDE?

İstanbul’a milletvekili adayı olan Çevre Bakanı Kurum, ‘Belediyelerinizle bedava konut yapın, dağıtın’ demiş. Akıl sır almıyor bunları. Düşünün; 21 yıldır iktidarsınız. 38 milyar dolar deprem vergisini iç etmişsiniz. 8 imar affı çıkarıp, vatandaşı enkaz altında bırakmışsınız. Şimdi deprem konutlarını vatandaşa parayla satıyorsunuz. Hiç sıkılma yok mu sizde? Hiç utanmanız yok mu? ‘Niye bedava konut yapmıyorsunuz’ diye soruyorsunuz. Devasa Türkiye Cumhuriyeti bütçesi ile belediye bütçesini yarıştırıyorsunuz. İşte bu kadar acizsiniz bu kadar düştünüz. Ama sen tasalanma Kurum. O konutları yapacağız ve depremzedelerimize de bedava vereceğiz.

KIZILAY YÖNETİMİNİ NİYE TUTUYORSUNUZ?

Bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı var. Söyledikleri anlaşılır gibi değil. Fuat Oktay diyor ki, ‘Kızılay’ın çadır satmasına üzüldük. Genel Kurul’da gereği yapılır.’ Ne zaman yapılacak Genel Kurul? 2025’te. Sanki ülkeyi başkası yönetiyor. İstediğinizi görevden alıyorsunuz, bakanları ağlatarak görevden alıyorsunuz… Bu Kızılay Başkanı’nı ve yönetimini neden tutuyorsunuz? Sizin makamınız üzülme makamı değil, icraat makamı. On binlerce depremzede günlerce sokakta yattı. Üzüldük diyerek milleti kandıramazsınız. Kızılay yönetimi neyse siz de aynısınız. Aynı beceriksizlik aynı acziyet içerisindesiniz.

ERDOĞAN’IN GÖZÜ VAR GÖRMÜYOR

Erdoğan bir konuşmasında, ‘belediyeleriniz depremde ne yaptı?’ diye sormuş. Gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor. Boşuna uğraşma Erdoğan, enkaz altında kalan itibarınızı belediyelerimize saldırarak kazanamazsınız. Kendi suçlarınızı, beceriksizliklerinizi belediyelerimize saldırarak örtemezsiniz. Bizim belediyelerimiz, pandemide, yangınlarda, depremde olağanüstü hizmetler verdi. Sizin veremediğiniz hizmetleri verdi. Siz kalkın yatın belediyelerimize dua edin, teşekkür edin. Erdoğan 800’den fazla Ak Partili belediyenin deprem bölgelerine 33 bin çadır ve konteyner gönderdiğini söyledi. Yahu Erdoğan bizim 249 belediyemiz, 49 bin çadır, 1800 konteyner dağıttı. Bunu da mı görmüyorsunuz?

HÜDAPAR ELEŞTİRİSİ: TÜRK BAYRAĞI İLE SORUNU OLANLAR BİZİM İTTİFAKIMIZDA DEĞİL

Erdoğan, ‘Bu kadar partiyle ülke yönetilmez’ diye eleştirdi durdu. Şimdi Cumhur İttifakı’na bir bakalım. Şimdi onlar da 6 parti oldu. Kimse bizim vatanseverliğimizi sorgulayamaz. Onlarda kim var? ‘Türk Bayrağının ismiyle problemimiz var’ diyen HÜDAPAR var. ‘Türk Milleti tanımı kaldırılmalı’ diyenler var. Onlar bizim ittifakımızda yok. ‘Federasyon için referandum yapılmalı’ diyenler var ama bizde yok. Bize milliyetçilik dersi vermeye çalışanlar dönsün aynaya baksın. Terör örgütü PKK üzerinden bizi eleştiriyorlar. Yahu PKK ile masaya oturan, çadır mahkemelerini kuran, çözüm süreci diyerek askerimize polisimize müdahale etmeyin diyen kim? İmralı’dan mektup getirenler siz değil misiniz? Osman Öcalan’ı devletin kanalı TRT’ye çıkaran siz değil misiniz? İktidara geldiğimizde de hain terör örgütü PKK dahil tüm terör örgütleriyle daha etkin daha kararlı bir mücadeleyi vereceğiz. Kandil denen terör yuvasını da yerle bir edeceğiz. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ