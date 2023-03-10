Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon Programı HORIZON 2020 çerçevesinde desteklenen PRIMA Hibe Programı kapsamında seçilen ve yaklaşık 3 Milyon Euroluk hibe ile finanse edilen 10 ortaklı proje, tüm ortaklar tarafından imzalandı. Liderliğini Münih Üniversitesi’nin yaptığı ve Türkiye, İtalya, İsrail, Fas ve Tunus’un yer aldığı FrontAg Nexus Projesi nisan ayında başlayacak.

Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından, İklim-Akıllı ve Su Tasarrufu Öncü Tarımın Kurak Akdeniz Bölgelerinde WEFE (Su-Enerji-Gıda Ekosistemi) Bağlantı Noktası Üzerindeki Etkisi (FrontAg Nexus) teklifiyle sunulan proje, bu alanda seçilen 2 projeden biri oldu.

FrontAg Nexus Projesi, hidroponik (genellikle dikey olan farklı topraksız veya yarı topraksız bitki yetiştirme sistemleri), akuaponik (devridaim su ürünleri yetiştirme sistemlerinin kombinasyonu) gibi iklim akıllı ve su tasarruflu tarım teknolojilerini içeren öncü tarım uygulamalarını kapsıyor. Su-enerji-gıda ekosistem yaklaşımının sosyo-ekonomik etkilerini göstermeyi amaçlayan FrontAg Nexus Projesi ile Bodrum’da topraksız tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak güvenli gıda üretimini sağlamak, çiftçi ve yerel üretimi desteklemek aynı zamanda yeni istihdam olanakları yaratmak hedefleniyor.

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