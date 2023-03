Land of Berry, şifa deposu blueberry meyvesinin eşsiz Ventura, Biloksi ve Star türlerini Merry&Berry markasıyla Antalya’da yetiştirirken, uyguladığı topraksız tarım yöntemi sayesinde su tasarrufu sağlayarak doğaya saygısını sunuyor. Merry&Berry markalı ürünlerini yetiştirirken damla sulama yöntemini kullanan Land of Berry, açık arazide yağmur suyundan faydalanarak her yıl yüzde 50 oranında su tasarrufu elde ederek sürdürülebilir dünyaya olan inancını kanıtlıyor.

Türkiye’nin blueberry üreticisi olarak Antalya’dan yola çıkan Land of Berry, son derece faydalı ve lezzetli blueberry meyvesinin üç farklı türünü Merry&Berry markası ile Antalya’da hem açık alanda hem de serada yetiştiriyor. Çevreye, insana ve hayvana zarar vermeyen üretim politikası çerçevesinde topraksız tarımla üretilen Merry&Berry markalı blueberry meyvesi özelinde açıklamada bulunan Land of Berry kurucusu Meriç Ünver, “Dünyanın geleceğini önemseyerek çıktığımız bu yolculukta tüm süreçlerimizi sürdürülebilirlik odaklı planlamaya özen gösterdik. Topraksız tarım elbette önemli ancak kurulacak kaliteli sistemlerle de mümkün olduğunca su tasarrufunu sağlamak gerekiyor” dedi.

Yıllık yüzde 50’den fazla su tasarrufu sağlıyor

Land of Berry hassas takip sistemleri ve ölçüm kriterleri sayesinde kaynaklardan tasarruf edip, dünyayı koruma hedefiyle sürdürülebilir bir üretim gerçekleştirirken, Merry&Berry markalı ürünlerin yetiştirildiği üretim tesisinde damla sulama yöntemini kullanıyor. Kaynakların önemine değinen Meriç Ünver, “Dünyada yaşanan temiz su sorunu her geçen gün büyüyor. Hatta içilebilir su kaynaklarının korunması ve artırılmasını teşvik etmek amacıyla her yıl 22 Mart günü Dünya Su Günü olarak kutlanıyor. Firma olarak bu gün bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Su kaynaklarımızı önemsediğimiz için firma olarak temiz su kaynağı açısından fitoback havuz sistemi bulunduruyoruz ve böylelikle atık suyu ayrıştırma imkanı buluyoruz. Üretimini gerçekleştirdiğimiz Ventura, Biloksi ve Star türlerinin su tüketimi açısından çeşitler arasında farklılık bulunmuyor. Ancak açık arazimizle sera alanımız arasında su tüketimimiz arasında fark bulunuyor, bunun sebebi de yine tasarruf aslında. Geri dönüşümü önemsediğimiz için açık arazilerimizde yağmur sularından faydalanıyoruz ve böylelikle total su tüketimimizi daha da düşük seviyelere çekme fırsatı buluyoruz” dedi.

Topraksız tarım ile yüksek verimlilik ve tasarruf

Topraksız tarım ile sürdürülebilirliğe katkı sunduklarının altını çizen Meriç Ünver, “Giderek etkilerini gösteren iklim krizi sebebiyle yaşanan felaketler sonucu ekilebilir alanlar giderek azalıyor, tarım sistemleri de bu doğrultuda değişiyor. Biz de gerek sürdürülebilirliğe katkı sunmak gerekse de üretim verimliliğini ve istikrarını sağlamak için topraksız tarım ile blueberry yetiştiriyoruz. Vitamin ve mineral deposu meyvelerimizi yetiştirirken yıllık olarak damla sulama yöntemi ile 80 bin ton su tüketimi yapıyoruz. Genel olarak baktığımızda bu yöntem sayesinde su tüketiminden yüzde 50 civarında tasarruf sağladığımızı söylemek mümkün. Topraksız tarımın en güzel yanlarından birisi de geri dönüşüme imkan tanıması. Üretim tesislerinde kullanılan sular biriktirilerek tekrar damla sulama yöntemiyle bitkilere uygulanabiliyor. Her aşamada tasarrufa ve sürdürülebilirliğe katkı sunan bu yöntemleri tarımla uğraşan tüm firmaların da kullanmasını tavsiye ediyoruz” dedi. (YHM)