Toprak Razgatlıoğlu, son yarışında kaçıncı oldu? Toprak Razgatlıoglu kimdir, nereli? Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) altıncı durağı olan İngiltere hafta sonunda ilk yarış koşuldu. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) altıncı durağı olan İngiltere’de Donnington Park hafta sonu yarışı yapıldı. Peki Toprak Razgatlıoğlu, son yarışında kaçıncı oldu? Toprak Razgatlıoglu kimdir, nereli? Detaylar haberimizde

Toprak Razgatlıoğlu, son yarışında kaçıncı oldu?

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) altıncı durağı olan İngiltere hafta sonunda ilk yarışı ikinci sırada tamamladı. Yarışa dördüncü cepten başlayan Toprak, damalı bayrağı ikinci sırada geçerek podyumda yer almaya hak kazandı. 2023 WSBK İngiltere etabında superpole ve ikinci yarış, 2 Temmuz Pazar günü koşulacak.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) altıncı durağı olan İngiltere’de Donnington Park hafta sonuna podyumla başladı. Yarışa dördüncü sıradan başlayan Pata Yamaha Prometeon takımı pilotu Toprak, yarışı ikinci bitirmeyi başardı.

Toprak Genel Klasmanda İkinci Sırada

Yarışa ikinci sırada başlayan Alvaro Bautista günün kazanan ismi olurken Toprak Razgatlıoğlu aldığı sonuçla birlikte genel sıralamada 232 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. İngiltere’de superpole ve hafta sonunun ikinci yarışı 2 Temmuz Pazar günü koşulacak.



Türk motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda tarih yazarak şampiyon olan ilk Türk motosikletçi oldu. Razgatlıoğlu'nun başarısı, onun hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen birçok kişi için bir merak konusu haline geldi.

Toprak Razgatlıoglu kimdir, nereli?

6 Ekim 1996'da Antalya'nın Alanya ilçesinde doğan Toprak Razgatlıoğlu, Türk motosiklet yarış dünyasının parlak yıldızlarından biridir. 7 yaşından bu yana motosiklet kullanan Razgatlıoğlu, babasının yönlendirmesiyle ve ünlü Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun rehberliği ile profesyonel kariyerine başlamıştır.

5 yaşında motor kullanmaya başlayan Razgatlıoğlu, 16 yaşında İstanbul Park'ta pist rekoru kırdı ve Türkiye Pist Şampiyonu oldu. İlk yarış zaferini 5 Ekim 2014 tarihinde Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda elde etti ve 2015 yılında aynı şampiyonayı kazanmayı başardı. 2019 yılında Superbike Fransa ayağını birincilikle tamamladı ve 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışını kazanan ilk Türk motosikletçi oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, Alanya'nın ünlü dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun, ya da diğer adıyla 'Tek Teker Arif'in ikinci oğludur. Arif Razgatlıoğlu, 2017 yılında Antalya'da meydana gelen bir motosiklet kazasında hayatını kaybetmiştir.

Toprak Razgatlıoğlu'nun bu son başarısı, Türkiye'yi Dünya Superbike Şampiyonası'nda gururlandırdı ve onun kişisel başarı hikayesinin parçası oldu.