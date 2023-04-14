Bu yıl onuncusu düzenlenen, İstanbul Pendik Otto Doğa Park’ta gerçekleşecek etkinliğe Hababam Sınıfı vokal grubu şarkılarıyla çocukları eğlendirmek için bayram tadında bir konser verecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe tüm çocuklar katılabilecek.

Toprak Okulları kurucularından Esin Tutgun; "Yaklaşık 20 yıldır İstanbul’da bulunan eğitim kurumlarının sınıf dışı eğitim ve aktivitelerini düzenliyoruz. 10 yıl boyunca ortalama 10.000’e yakın çocuk ve 50’ye yakın eğitim kurumu ile yüzlerce aktivite ve proje gerçekleştirdik. Yaptığımız bu çalışmalardan elde ettiğimiz deneyimler ve yurt dışı araştırmalarımızın sonuçları bizlere doğanın en güçlü ve en donanımlı öğretmen olduğunu gösterdi.” dedi.

Esin Tutgun ve Murat Öztürk'ün ‘Toprak ve Su’ temasıyla yola çıkarak

çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurdukları Toprak Okulları, yine muhteşem bir törenle 23 Nisan etkinliği kapsamında çocuklara adeta bir bayram hediyesi verecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlik, İstanbul Pendik Otto Doğa Park’ta saat 12:00'de başlayacak.