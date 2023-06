Temel değerler, iki ana madde altında ele alınır.

1- RUH’İ (MANEVİ) DEĞERLER: İnanç-Ahlâk-Eğitim-Dil-Tarih-Sanat v.b...

2- MADDİ DEĞERLER: Ekonomi-Bilim-Teknoloji-Siyaset-Hukuk v.b...

İnsan hayatını sürdürürken; Ona “güç-kuvvet” verecek, Onu sağa-sola yalpalanmaktan koruyacak, Onu dimdik ayakta tutacak, inanç başta olmak üzere bir çok RUH’İ DEĞERLERE sahip olmalıdır. Bu değerler insanın kişiliğinin oluşmasında, hayat yolculuğu sırasında ana TEMELİ, KURUCU DEĞERLERİ oluştururlar.

Her hangi bir BİNANIN yapımında, Temelini, KURULU zeminini, sağlam bir şekilde seçmezseniz, binayı kaç kat, ne kadar yüksek yaparsanız yapın, her an farklı tehlikelerle başbaşa kalabilirsiniz. İnsanda tıpkı bina gibidir. KURUCU temelini sağlam DEĞERLER üzerine oturtmalısınız. İnanç hayata yansımalı, Ahlâk ÜSTÜN seviyede tutulmalı, Donanımlı bir şekilde eğitim alınmalı, Tarihle bütünleşilmeli, Kültür ve Sanatta öncü olunmalı.

Bina sağlam temel üzerine oturtulduktan sonra, kolonları-kirişleri çakılır. Bütünleştirici diğer kısımlar da tamamlandıktan sonra, çatı kapatılır ve böylece bina tamamlanmış olur. Bu yapılanlar binanın KORUYUCULUĞU içindir. bu hale getirilmiş bina yağmur-çamur-rüzgar-fırtına-sarsıntı v.b... tehlikelerden korunmuş olur.

İnsan da böyledir. “Adalet-Hak” ölçüleri içerisinde her türlü ticari olan veya olmayan çalışmalarını yapar. Çağın gereklerine uygun yenilenerek gelişir. Bilim ve Teknolojiyi en etkili şekilde kullanır. İdari olan bütün işlerde hukuk içerisinde kalarak, MADDİ DEĞERLERİN her birini KORUYUCULUK zırhıyla kuşatır.

İnsanın KURUCU yapısı sağlam, KORUYUCU yapısı güçlü ise TEMEL DEĞERLERİ kuvvetli demektir. Eğer bu iki temel DEĞERDE ufakta olsa bir eksiklik olursa, Denge oluşmasına menfi tesir eder. Toplum yapısında aşınma oluşturur. İnsan ve Toplum olarak güçlü YÜRÜYÜŞÜ engelleyecek bütün menfilikleri, Fıtrat kurallarına uygun hareket ederek ortadan ka