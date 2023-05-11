Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM), kuruluş yeri Texas olan gayrimenkul şirketi Keller Williams ile bir araya geldi. Her yıl Mayıs ayında yapılan sosyal sorumluluk projelerine bu yıl Sarıyer Belediyesi ev sahipliği yaptı. Toplumdan aldığını topluma vermek ve mücadeleyi birlikte yürütebilmek amacıyla bir araya gelen ekip, EÇADEM bahçesinde kurulan festival alanında engelli çocuk ve aileleri ile bir araya geldi. Her yıl tüm dünyada kutlanan Topluma Katkı Günü, 450 kişilik ekiple birlikte adeta bir festivale dönüştü. Çocuklar, Topluma Katkı Günü nedeniyle oluşturulan atölyelerde gönüllerince eğlendi.

ÇOCUKLAR ATÖLYELERDE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

“Bugün bütün Keller Williams şubeleri dünyanın farklı noktalarında bir sosyal sorumluluk projesi çalışması yürütüyor” diyen Kültür Lider Danışman Konseyi Başkanı Alev Engin ve Şebnem Aras konuşmalarını şu sözlerle tamamladı: “EÇADEM ile tanışıklığımız 4-5 yıl öncesine dayanıyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz bizim misyonumuz toplumdan aldığını topluma vermek, bugün burada da bu amaç için buluştuk. Burada basketbol oynanıyor, boyama atölyeleri yapılıyor, kız çocukları için renkli tokalarla saç tasarımları yapıyoruz, seramik atölyemiz var, aynı zamanda çocuklar ve aileleri için ikramlarımız olacak.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ