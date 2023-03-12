Akşam saatlerinde tek başına alışveriş merkezine gelen ve hızlı adımlarla yürürken gazeteciler tarafından görüntülenen Özçivit, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakırken "Herşey yolunda çok şükür, sizlerde iyisinizdir inşallah." demekle yetindi. Hiç durmadan yoluna devam eden başarılı oyuncu alışveriş merkezinde bulunan Dolce cafeye geçerek kendisini bekleyen dostlarıyla toplantıya oturdu. Yaklaşık iki saat süren toplantı sonrası aynı hızla vale noktasına geçen Burak Özçivit özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ