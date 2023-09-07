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Orta Doğu mutfağı, zengin aromaları, baharatları ve çeşitli lezzetleriyle dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Bu muhteşem mutfağın içinde yer alan ve özellikle Arap ülkelerinde popüler olan bir yemek var: Topik. Topik, lezzetli bir vegan atıştırmalık veya ana yemek olarak servis edilebilen, lezzetiyle sizi büyüleyecek bir yemektir.Topik Tarifi | Topik malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları sizin için araştırdık.

Malzemeler:

2 su bardağı kuru nohut (akşamdan ıslatılmış ve suyu süzülmüş)

2 büyük soğan

4 diş sarımsak

2 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı acı pul biber (isteğe bağlı)

2 çorba kaşığı bitkisel yağ (örneğin, ayçiçek yağı)

2 çorba kaşığı nar ekşisi

2 çorba kaşığı limon suyu

Yarım çay bardağı sıvı yağ (kızartma için)

Yarım su bardağı su

Yapılışı:

İlk olarak, ıslatılmış nohutları bir tencereye alın ve üzerini örtecek kadar su ekleyin. Nohutları orta ateşte yumuşayana kadar yaklaşık 1 saat pişirin. Pişirme suyunu süzün ve nohutları soğumaya bırakın. Bu arada, soğanları ince ince doğrayın ve sarımsakları ezin. Geniş bir tavada bitkisel yağı ısıtın. Doğranmış soğanları ve ezilmiş sarımsakları ekleyin ve pembeleşene kadar kısık ateşte soteleyin. Kimyon, tuz, karabiber ve acı pul biberi ekleyin. Karışımı birkaç dakika daha pişirin, böylece baharatlar aromalarını yayacaklar. Pişmiş nohutları ekleyin ve tüm malzemeler iyice karışana kadar karıştırın. Nar ekşisi ve limon suyunu ekleyin. Biraz daha karıştırın ve ardından 2 çorba kaşığı sıvı yağını da ekleyin. Tahinli kabak tatlısı nasıl yapılır? Yarım su bardağı suyu ekleyin ve karışımı hafifçe kaynatın. Kısık ateşte karışımı 10-15 dakika boyunca pişirin, bu sırada nohutlar baharatları iyice emecekler. Topik karışımını servis tabağına alın ve soğumaya bırakın. Soğuyan Topik'i dilimler halinde kesip servis yapabilirsiniz. Üzerine taze limon dilimleri veya nar taneleri ekleyerek servis edebilirsiniz.

Püf Noktaları: