Türkiye'de Satılan 500 cc Motosikletler: Hangi Markalar ve Modeller Popüler?

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210 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 7,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Niuatoputapu Adası'na bağlı Hihifo bölgesinin 95 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

ANKARA (AA) - Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga 'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.