Kampanya, Steam platformu üzerinde gerçekleştirilecek ve çeşitli Tomb Raider oyunları indirime girecek. İndirimde özellikle dikkat çeken oyun ise Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition oldu. Bu oyun, yüzde 89 oranında indirime girerek 519 TL'den 57,09 TL'ye düşecek. Bu versiyon, oyunun yanı sıra üç farklı DLC'yi de içeriyor.

Dijital oyun platformlarından büyük bir kampanya haberi geldi. Tomb Raider serisinin popüler oyunlarına indirim uygulanacağı duyuruldu. Kampanya kapsamında, oyun severlerin büyük beğenisini kazanan Tomb Raider oyunlarına yüzde 89'a varan indirimlerle sahip olabileceği belirtildi.



Rise of the Tomb Raider - Season Pass, yüzde 60 oranında indirimle 23,20 TL'ye düşerken, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration da yüzde 80 oranında indirime girerek 34,60 TL oldu. Diğer bir popüler oyun olan Lara Croft and the Temple of Osiris'in fiyatı da kampanya kapsamında 17,40 TL'ye düştü.

Diğer Tomb Raider oyunları ise şu şekilde indirime girdi:

Tomb Raider: 17,40 TL

Lara Croft and the Guardian of Light: 8,70 TL

Tomb Raider I: 5,60 TL

Tomb Raider II: 5,60 TL

Tomb Raider III: 5,60 TL

Tomb Raider IV: The Last Revelation: 5,60 TL

Tomb Raider V: Chronicles: 5,60 TL

Tomb Raider VI: The Angel of Darkness: 5,60 TL

Tomb Raider: Legend: 5,60 TL

Tomb Raider: Anniversary: 5,72 TL

Tomb Raider: Underworld: 5,72 TL

Bu kampanya ile birlikte, oyun severlerin serinin popüler oyunlarına daha uygun fiyatlarla ulaşabileceği belirtiliyor. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen Steam'deki Tomb Raider serisini kontrol edin