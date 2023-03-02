Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 7 film sinemaseverlerle buluşacak.

Siddharth Anand'in yönetmenliğini yaptığı, Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, John Abraham'ın başrollerini paylaştığı "Pathaan", aksiyon ve gerilim tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

BMS Filmin yapımcılığını üstlendiği film, Hintli bir ajanın ana vatanını hedef almak için planları olan bir grup paralı askerin lideriyle karşı karşıya gelmesini konu ediniyor.

"Creed III: Efsane Devam Ediyor"

Warner Bros yapımı spor, macera ve dram türündeki devam filminin oyuncu kadrosunda Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors ile Wood Harris yer alıyor.

Michael B. Jordan'ın yönetmen koltuğunda da oturduğu yapımda, boks dünyasına hükmeden Adonis Creed'in çocukluk arkadaşı Damian'la yüzleşmesinin hikayesi anlatılıyor.

"Yaşamak"

Yazar Kazuo Ishiguro'nun senaryosunu Akira Kurosawa imzalı Ikiru'dan uyarladığı "Yaşamak" filminin yönetmenliğini Oliver Hermanus üstleniyor.

Başrollerini Bill Nighy, Aimee Lou Wood ve Alex Sharp'ın paylaştığı Birleşik Krallık, İsveç ve Japonya yapımı dram türündeki film, ölümcül bir hastalığı olduğunu öğrenen Williams'ın yaşadıklarını konu ediniyor.

"Uçurtma Avcısı" ve "Dünya Savaşı Z" gibi başarılı filmlerin yönetmeni Marc Forster'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Hayata Röveşata Çeken Adam" filminde Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia Rulfo ile Kailey Hyman başrolleri paylaşıyor.

Film, tek eğlencesi kendisinden bıkmış komşularını eleştirmek ve acımasızca yargılamak olan huysuz dul Otto Anderson'un hikayesini anlatıyor.

"Tom Medina"

David Murgia, Slimane Dazi, Karoline Rose Sun ile Suzanne Aubert'in oynadığı Başka Sinema dağıtımıyla vizyona girecek "Tom Medina"nın yönetmenliğini Tony Gatlif yapıyor.

Dram türündeki yapım, Fransa'nın güneyindeki Camarque bölgesine iyi kalpli Ulysse'nin bakımına yollanan Tom Medina'nın değişen hayatını konu ediniyor.

Animasyon filmleri

Rune Spaans ve Gunhild Enger yönetmenliğindeki haftanın animasyonlarından "Kaptan Porsuk: Kayıp Hazinenin Peşinde", tünellerde yaşayan iki arkadaş Knutsen ve Ludvigsen'in tünellerini kurtarmak için Kaptan Porsuk'la girdiği yolculuğu odağına alıyor.

Haftanın diğer animasyon filmi, Rusya yapımı "Fındıkkıran ve Sihirli Flüt" ise Viktor Glukhushin'in yönetmenliğinde beyazperdeye gelecek.

Lyubov Aksyonova, Prokhor Chekhovskoy, Aleksey Chumakov ile Fedor Fedotov'un seslendirdiği animasyon film, kendisine yapılan büyü sonrası oyuncak asker ile dileği gerçek olan Marie'nin hikayesini anlatıyor.(AA)