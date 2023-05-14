Tolgahan Sayışman ailesi ile ilgili sorular üzerine, "Üç sene çok çabuk geçti. Nice dört seneler boyunca nice mutlu yaşları olur inşallah. Efe bu sene arkadaşlarıyla doğum günü kutlamak istedi. Bizde onun için böyle bir organizasyon düzenledik." dedi. İki çocuğa bakmanın zorluklarını anlatan Almeda ise, "İkisi de baya hareketli çocuklar. Durduramıyoruz bazen enerjileri çok yüksek. Aslında Tolgahan'da bende sakin çocuklarmışız. Demek ki bizim yapamadıklarımızı onlar çıkarıyorlar." dedi. Yaz programını da anlatan ikiliden Tolgahan Sayışman, "Bu yaz ticaretle alakalı yapmak istediğim işler var. Onun dışında bir film projesi düşünüyorum. Anne ve çocuklar bu sene bol bol gezip eğlenecekler ben ara ara onlara katılacağım. Tatilin tadını çocuklar çıkaracak." dedi



"TOLGAHAN SÖZÜNÜ TUTMADI"

Tolgahan Sayışman'ın yeni saç stilini beğenip beğenmediğini soran gazetecilere yanıt veren Almeda Sayışman, "Ben kısa seviyorum. Bana söz vermişti proje bitince kısaltacağını ama yapmadı. Uzun saçı biz kullanalım. Anlamıyorum neden kesmediğini." diyerek eşine takıldı.





"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"



Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kendisine ve ailesine yönelik çirkin yorumlarda bulunan bir sosyal medya kullanıcısına sert sözler ile tepki göstermişti. Konu hakkında açıklama yapan Almeda, "Güzel yorumlar kadar kötü yorumlarda oluyor tabiki. Hepsini dikkate almıyorum aslında ama aileme dokunan bir olaydı. İçten ailevi yorumlar yapılınca ve son olarakta çocuklarıma hakaret gelince bende dayanamadım, söz konusu çocuklarım olunca... O kişiyi bulacağım ama peşini bırakmayacağım." dedi.