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Kılıçdaroğlu Misafir Olduğu Ailede Yemeğin Etli Kısmını Çocuğa Çevirdi

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2004 yılında komedyen Cem Yılmaz’ın kardeşi Özge Yılmaz ile evlendi. Çiftin, iki çocuğu bulunuyor.

Afra Saraçoğlu Kimdir? doğum tarihi nedir? nereli? hangi eğitim kurumlarında okudu? kaç yaşında?

Afra Saraçoğlu Kimdir? doğum tarihi nedir? nereli? hangi eğitim kurumlarında okudu? kaç yaşında?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavını kazanamaması üzerine Yeditepe Oyuncuları adlı tiyatroya katıldı. 1996 yılında Central Missouri State Üniversitesi’nin Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden mezun oldu ve eğitimi devam ederken ABD’li ünlü aktör Robin Williams’tan eğitim aldı.

Eğitim hayatına Kadıköy Bahariye İlkokulu’nda başladı. Daha sonra Özel Doğuş Lisesi’nde ortaokulu ve liseyi bitirdi. Tiyatro oyunculuğuna ilk kez lisede başlayan Tolga Çevik, liseler arası yarışmalarda en iyi oyuncu ödülleri aldı.