12 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Tolga Çevik aslen Mersinlidir. Komedyen Cem Yılmaz, Tolga Çevik’in eniştesidir.
Eğitim hayatına Kadıköy Bahariye İlkokulu’nda başladı. Daha sonra Özel Doğuş Lisesi’nde ortaokulu ve liseyi bitirdi. Tiyatro oyunculuğuna ilk kez lisede başlayan Tolga Çevik, liseler arası yarışmalarda en iyi oyuncu ödülleri aldı.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavını kazanamaması üzerine Yeditepe Oyuncuları adlı tiyatroya katıldı. 1996 yılında Central Missouri State Üniversitesi’nin Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden mezun oldu ve eğitimi devam ederken ABD’li ünlü aktör Robin Williams’tan eğitim aldı.
ÖZEL YAŞAMI
2004 yılında komedyen Cem Yılmaz’ın kardeşi Özge Yılmaz ile evlendi. Çiftin, iki çocuğu bulunuyor.
Tolga Çevik 1.78 cm boyundadır.