Türkiye'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeni ucuz konut projesi açıklandı. Bu bağlamda, aylık 2.401 TL taksitli toplamda 48 şehirde 2+1 konut satılacağı bildirildi.

TOKİ Konutlarının Yapılacağı Yerler

-Çorum ili Uğurludağ İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 151 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

-İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi 622 Adet Konut ve 3 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

-Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi 2. Etap 497 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

-Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çimenli Mahallesi 2. Etap 187 Adet Konut (+2 K.D.) İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

-Adana İli, Seyhan İlçesi, Barbaros ve Bey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 580 Adet Konut ve 42 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi

-Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, İlimtepe Mevkii 2. Etap, 1. Bölge 564 Adet Konut ve 24 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İş

-Ordu İli Aybastı İlçesi 88 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi

-Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi 439 Adet Konut ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

-Çankırı İli Kurşunlu İlçesi Yenimahalle 4. Etap 150 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

-Hatay İli Yayladağı İlçesi Kurtuluş Mahallesi 74 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İKMAL İşi

-Çankırı İli, Bayramören İlçesi, Merkez Mahallesi 120 Adet Konut ve 6 Dükkan ile 1 Adet 2 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

-Çorum İli, Ortaköy İlçesi, Suyolu Mahallesi, 67 Adet Konut , 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret ve Aşdağul Beldesi Bahçelievler Mahallesi 28 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

-Mersin İli Yenişehirİlçesi Çavak Mahallesi 2. Etap 522 Adet Konut (+6kd), 1 Adet Ticaret Merkezi (12 dükkanlı) ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

-İzmir İli, Aliağa İlçesi, Aliağa Mahallesi 614 Adet Konut , 32 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ikmal İşi

-Mersin İli, Silifke İlçesi, Esenbel Mahallesi 447 Adet Konut (+4 K.d) 1 Adet Cami, 1 Adet İlkokul ve 1 Adet 12 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Kevser Mahallesi 368 Adet Konut (+ 4 KD) ve 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

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