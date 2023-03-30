TOKİ PARA İADESİ 2023 NASIL ALINIR?

TOKİ çekilişinde ismi çıkmayanlar yatırdığı 500 lirayı geri verilecek. 2022 yılında e-Devlet'ten yapılan İlk Evim İlk İş Yerim projesi için 500 TL yatırılması gerekiyordu. Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığı ile yatırılan 500 TL ücretin ne zaman geri verileceği merak konusu oldu. 81 ilde yürütülen projelerde çekilişler devam ederken hak sahibi olamayanlar para iadelerini almak için harekete geçti. TOKİ; kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını açıkladı.