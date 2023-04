Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "TOKİ’mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi. 24 Nisan’da başlıyoruz! TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse % 25 indirimden faydalanabilecek" dedi. İstanbul’da 1.5 milyon riskli konutun yenilenmesi için önemli bir adım atılıyor. 500 bin konutun yerinde yeniden yapılacağını, riskli evlerin taşınması için de her iki yakada 500 bin konutluk uydu kentler kurulacağını açıklayan Bakan Murat Kurum, ilk uydu kent için tarih verdi: İlk temel 22 Nisan’da atılacak. Kurum, Sultangazi ile Başakşehir arasındaki askeri alanda 10 bin konutun yapımına başlanacağını duyurdu. Anadolu yakasındaki uydu kent adresleri ise Tuzla, Pendik, Maltepe olacak. İstanbul’un çözüm bekleyen en temel sorunu riskli yapılar için önemli bir proje devreye giriyor. Yapı yoğunluğunun azaltılması, yeşil alana yer açılması için bazı konutlar yıkıldığında aynı yerde yapılmayacak, rezerv alanlara taşınacak. İşte bu rezerv konutlar için de Avrupa ve Anadolu yakasında yeni uydu kentler kurulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk uydu kent için 22 Nisan’da temel atılacağını açıkladı. Kentsel dönüşüm alanında, İstanbul’a ilave nüfus getirmeden Avrupa ve Anadolu yakasında iki yeni Uydu Kent kurulacağını ifade eden Bakan Kurum, “Rezerv alanları neden oluşturduk? Biz 1.5 milyon riskli konutumuzun 500 binini olduğu yerde yapacağız. Kalan 500 bin konutumuzu da uydu kentler kuracağız. İnşallah ilk 10 bin konutun temelini Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile atacağız. Anadolu ve Avrupa yakasında planlıyoruz. Esenler’in kuzeyinde Başakşehir sınırları içinde, Sultangazi ile Başakşehir arasında askeri alan var. Milli Savunma Bakanlığımızla protokol yaptık. Bu alanı rezerv alan olarak kullanacağız. O alanda rezerv konutlarımızın temelini atacağız. Anadolu yakasında Tuzla, Pendik, Maltepe’de alanlarımız var. Hepsi askeri alanlar değil. O alanlarda projelerimizi yapıp, rezerv konutları inşa ettikten sonra vatandaşlarımızı etap etap taşıyacağız. Rızaya dayalı yapacağız” şeklinde konuştu.İstanbul için bir diğer önemli proje olan İstanbul Finans Merkezi’nin bu ay açılacağını dile getiren Bakan Kurum, katıldığı bir televizyon programında şunları söyledi: “Ülkemizin milli güvenlik, istikbal, istiklal meselesidir İstanbul. Milli gelirimizin neredeyse yüzde 50’sini, dış ticaretimizin yüzde 58’ini İstanbul’dan alıyoruz. İlave bir nüfus getirmemeliyiz. Hizmet ve finansın, kültür ve sanatın şehri hale getirmek zorundayız. Kısmi sanayi de olacak ama bacalı sanayi değil teknolojik. ARGE, üniversitelerimizin olduğu yer. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla bu ay içerisinde Ataşehir’de İstanbul Finans Merkezi’ni açacağız. 2.5 milyon metrekare alanı var. 50 bin kişi istihdam edilecek. Buradaki arkadaşlarımız istihdam olacak. İstanbul şu an finans merkezi konumunda belli başlı alanda zaten hizmet veriyor. Ama burada ayrıcalıklar olacak. Muafiyetler olacak. Hizmet sektörünün yoğun yaşandığı, üretimin, istihdamın yoğun olduğu bir şehir haline getireceğiz.”

KÖY KONUTLARI 3 AYDA TESLİM EDİLECEK

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, “11 ilimizin birbirinden farklı özellikleri var. Hatay’daki demografik yapı ile Adıyaman’daki demografik yapı farklı. Hem iklim şartları, kültürel değerler, ihtiyaçlar farklı. O yüzden 4 ilimizi 4 ayrı mimara verdik. Oralarda yeşil yollar, toplanma alanları yapılacak. Ramazan Bayramı’nda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle köy konutlarımızı teslim edeceğiz. Depremin üzerinden 3 ay geçti. 3 ay geçer geçmez Ramazan Bayramı’nda köylerde yaptığımız, biten tek katlı konutları vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Gaziantep’te bir köyümüzün tamamında konutlar bayrama kadar bitecek” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, 6 Şubat depreminin 66’ncı gününde 100 bin konutun yapımını başlatmış olacaklarını belirterek, “Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte depremin üzerinden 66 gün geçmesine rağmen 100 bin konutu başlatmış oluyoruz. Bu önemli başarı. 100 bin konutu 4’le çarptığınızda 400 bin kardeşimizin evi, yuvası, mutluluğu demek. Depremzede vatandaşlarımıza 1 yıl içerisinde başlayacağımız konutları etap etap teslim edeceğiz” dedi. (AA)