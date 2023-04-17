TOKİ Başkanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İşyerim" Projesi kapsamında bugün 28 bin 340 konutun TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandı.

İKİ YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

İstanbul Avrupa Yakası TOKİ Arnavutköy-Başakşehir-Esenler kura çekimi 28 bin 340 Konut için gerçekleşti. TOKİ İstanbul kura çekimi ardından yapılacak 28.340 sosyal konut iki yılda inşa edilip hak sahiplerine teslim edilecek.

E-DEVLET'TEN SORGULANACAK

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranından kontrol edilecek.