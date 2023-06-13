Tokat iline bağlı Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve beraberindeki heyet, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 80 Milyon TL yatırım maliyetiyle hayata geçirilen Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisini ziyaret etti. Tesis içerisinde yer alan Güneş Enerji Santrali’ni de ziyaret eden ekip tesis hakkında detaylı bilgi aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Tokat iline bağlı Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar Belediyesi birim müdürleri ve belediye teknik heyetini Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde ağırladı.

Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Atıksu Arıtma Dairesine bağlı şube müdürleri, mühendisler ile birlikte Belediye Başkanı Özcan ve beraberindekilere atıksu arıtma tesisini gezdirdi.

Atıksu giriş ünitesinden, havalandırma havuzlarından, çökeltim havuzuna kadar arıtım süreçleri detaylı olarak anlatıldı. Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) hakkında da bilgi verildi. Çıkış suyundan numune alınarak giriş ve çıkış suyu arasındaki fark gösterilerek, laboratuvarda yapılan çalışmalar ve SCADA sistemi üzerinden yapılan iş takibi hakkında da bilgilendirmede bulunuldu. Tesisin elektrik ihtiyacının yüzde 35’ini karşılayan Güneş Enerji Santrali de gezdirilerek sorular yanıtlandı. İnceleme ziyaretinin son bölümünde ise atık suyun dönüşüm süreciyle ilgili detaylı sunum yapıldı. Sunumun ardından heyet Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’nu gezdi.

“TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞTIK”

Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde 80 Milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirdiğimiz Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisimizi başarılı bir şekilde işletmeye devam ediyoruz. Ayrıca, tesisimizin elektrik giderinin bir kısmını karşılamak için bir de güneş enerji santrali inşa etmiştik. Manisa’mızın geleceği için inşa edilen bu tesisler ile çevremizi ve insan sağlığını koruyoruz. İl genelinde şu an 20 tesis ile şehrimize hizmet veriyoruz. MASKİ kurulmadan önce ilimizin yüzde 34’üne atıksu arıtma hizmeti verilirken bugün yüzde 80’lere yaklaştık. Niksar Belediye Başkanımız ve yanında gelen heyet ile birlikte bugün de Manisa merkezin doğu ve batı kollektöründen gelen atıksuların tesisimizde arıtılarak Gediz Nehri’ne deşarj edilme sürecini paylaştık. Ziyaretleri için Özcan ve ekibine teşekkür ederiz” dedi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz arıtma tesisi ve kanalizasyon hattı projelerinin varlığına dikkati çekerek, "Arıtma tesisimiz birkaç ay içerisinde faaliyete geçecek. Ama öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyesinin deneyimlerinden faydalanmak istedik. Bu doğrultuda bir hafta sürecek olan etkinliğimizin ilk gününe Manisa’dan başladık. Gökhan Bey ve ekibi Manisa merkezde bulunan atıksu arıtma tesisinin tüm ünitelerini tek tek gezdirdi. Deneyimlerinden faydalandık. İnşallah elde ettiğimiz deneyimle, Niksar’ımızda faaliyete geçecek olan tesisimizi en iyi şekilde hizmete açıp, geleceğimize sağlıklı ve yaşanabilir bir Niksar bırakmak istiyoruz. Manisa başlangıcı benim ve teknik ekibim için çok kıymetliydi. Başarılı bir seyahat oldu. Daha önce Fransa’da atıksu arıtma tesisi gezmiştik ama Manisa’mızda gülen yüz, tatlı dil, sempati ve samimiyetle karşılandık. Böyle bir fırsatı verdiği için çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün abimize ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. MANİSA (İGFA)