Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Tokat ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Tokat Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Tokat / Merkez / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|453,41
|2,47
|2,47
|Tokat / Merkez / Gazi Osman Paşa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|422,23
|6,34
|5,33
|Tokat / Erbaa / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|407,21
|8,7
|7,63
|Tokat / Merkez / Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|401,66
|9,64
|11,11
|Tokat / Zile / Zile Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|396,59
|10,53
|7,91
|Tokat / Merkez / Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|389,20
|11,87
|12,1
|Tokat / Niksar / Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|380,32
|13,62
|11,37
|Tokat / Turhal / Turhal Şeker Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|368,80
|16,03
|12,01
|Tokat / Erbaa / Erbaa Merkez Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|363,38
|17,25
|18,21
|Tokat / Merkez / Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|359,87
|18,07
|30,69
|Tokat / Merkez / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|345,83
|21,55
|22,05
|Tokat / Reşadiye / Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|343,29
|22,21
|20,22
|Tokat / Merkez / Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|326,30
|27,11
|45,97
|Tokat / Erbaa / Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|307,85
|33,32
|32,76
|Tokat / Merkez / Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|283,85
|42,92
|–
|Tokat / Turhal / 15 Temmuz Şehit Ferhat Koç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|278,55
|45,32
|32,11
|Tokat / Merkez / Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|261,76
|53,66
|53,98
|Tokat / Erbaa / Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|259,01
|55,15
|50,92
|Tokat / Niksar / 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|255,45
|57,13
|31,54
|Tokat / Merkez / Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|242,74
|64,68
|54,54
|Tokat / Merkez / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|242,05
|65,11
|64,52
|Tokat / Merkez / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|227,65
|74,66
|74,02
|Tokat / Artova / Artova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|215,41
|83,09
|81,5
|Tokat / Merkez / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|200,80
|91,91
|93,83
|Tokat / Merkez / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|193,72
|95,02
|93,34
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için MEB tarafından yapılan duyuruları takip etmek önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ