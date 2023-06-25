Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Tokat ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Tokat Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Tokat / Merkez / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 453,41 2,47 2,47 Tokat / Merkez / Gazi Osman Paşa Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 422,23 6,34 5,33 Tokat / Erbaa / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 407,21 8,7 7,63 Tokat / Merkez / Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 401,66 9,64 11,11 Tokat / Zile / Zile Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 396,59 10,53 7,91

Tokat / Merkez / Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 389,20 11,87 12,1 Tokat / Niksar / Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 380,32 13,62 11,37 Tokat / Turhal / Turhal Şeker Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 368,80 16,03 12,01 Tokat / Erbaa / Erbaa Merkez Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 363,38 17,25 18,21 Tokat / Merkez / Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 359,87 18,07 30,69 Tokat / Merkez / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 345,83 21,55 22,05 Tokat / Reşadiye / Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 343,29 22,21 20,22 Tokat / Merkez / Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 326,30 27,11 45,97 Tokat / Erbaa / Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 307,85 33,32 32,76 Tokat / Merkez / Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 283,85 42,92 – Tokat / Turhal / 15 Temmuz Şehit Ferhat Koç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 278,55 45,32 32,11 Tokat / Merkez / Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 261,76 53,66 53,98 Tokat / Erbaa / Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 259,01 55,15 50,92 Tokat / Niksar / 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 255,45 57,13 31,54 Tokat / Merkez / Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 242,74 64,68 54,54 Tokat / Merkez / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 242,05 65,11 64,52 Tokat / Merkez / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 227,65 74,66 74,02 Tokat / Artova / Artova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 215,41 83,09 81,5 Tokat / Merkez / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 200,80 91,91 93,83 Tokat / Merkez / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 193,72 95,02 93,34

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için MEB tarafından yapılan duyuruları takip etmek önemlidir.