Türkiye Tohumcular Birliği ve Güvenilir Ürün Platformu ‘tarafından düzenlenen ‘Yeni Yüzyıl’ında Türkiye Tarım ve Tohumculuk Zirvesi’ İstanbul Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Türkiye Tohumcular Birliği’nin tohumculuk alanında milli çalışmaları anlatılırken, tohumculuk sektöründe doğru bilinen yanlışları da katılımcıların bilgisine sunuldu.

Tohumculuk sektöründe doğru bilinen yanlışlara savaş açan Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) tüm alt birliklerinin de katılımı ile önemli bir tohumculuk zirvesi düzenledi. Güvenilir Ürün Platformu desteği ile İstanbul Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yeni Yüzyılda Türkiye Tarım ve Tohumculuk Zirvesi’nin açılışını Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil yaptı.

Açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, "Tohum hayatın ilk adımıdır. Var olabilmenin anahtarıdır tohum. Tohumculuk gerek bitki sağlığı gerek gıda güvenliği açısından daha önemli hale geldi. Dünyada nüfus arttıkça sanayi ve hizmet sektörü genişliyor. Kırsalda yaşayan insanlar şehre göç ediyor. Bizim üretim alanlarımız üzerinde bir baskı oluşturuyor. 'Daha verimli nasıl üretim yapabiliriz?' sorusu gündeme geliyor. Tohum tek başına ciddi bir faktör. Geçen yüzyıldan itibaren bu alandaki ilerlemeler bu alanı adeta bir endüstri haline getirdi. Bugün tohumculuk sektörümüzde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100'ün çok üzerine çıktı" diye konuştu.

‘’Türkiye’de GDO’lu tohum yoktur’’

Tohumculuk sektöründe doğru bilinen yanlışlara savaş açan ve sektörü yıpratıcı ve yanlış bilginin ülkenin milli değerlerine zarar verdiğinin altını çizen Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Şavaş Akcan, ‘’Yerli tohum, sertifikalı tohum, hibrit tohum, gdo gibi başlıklarda yanlış bilinenler var. Türkiye’de GDO’lu tohum üretiminin ve ticaretinin yasak olduğunu, tohumda ithalat bağımlısı değil tam tersi net ihracatçı olduğumuzu ve daha bir çok yanlış bilginin doğrusunu paylaşıyoruz’’dedi

Küresel pandemi, iklim krizi, savaşlar gibi sorunların gıdayı ve tarımı doğrudan etkilediğini hatırlatan Akcan “Bunlara rağmen geldiğimiz noktaya baktığımızda yaşanılan krizler içinde en şanslı coğrafyalardan biriyiz. Her ne kadar kamuoyunda farklı bilgiler dolaşsa dahi yaşanılan zorlu süreçlerde Türk tarım ve tohumculuk sektörü devlet desteğiyle elinden gelen tüm gayreti göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Sektöre yönelik güncel rakamları paylaşan Akcan, “2022 yılı sonunda sertifikalı tohum kullanımımız 1462 bin ton. 137 milyon adet meyve fidanı, 2 milyon adet asma fidan, 91 milyon çilek fidesi, 6 milyar adet sebze fidesi, 2 milyar adet süs fidesi üretmişiz. Sertifikalı tohum üretimimiz son 10 yılda yüzde 100 arttı. Fidan üretimimiz 10 yılda yüzde 100 arttı. Fidan üretimimiz son 10 yılda yüzde 300 arttı. Süs bitkisi üretimimiz son 10 yılda yüzde 75 arttı. Bizler bunları hep birlikte başardık. Dış ticaret rakamlarımız 10 yıl önce 120 milyon dolar olan tohum ihracatımız bugün için 232 milyon dolara çıktı. Yine 10 yıl önce 67 milyon dolar olan dış ticaret açığımız, 63 milyon dolar daha fazla bir ihracat rakamı ile karşınızdayız” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı gururlu olduğunu ifade eden İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, “Tohum sektörü çok önemli bir sektör, bizlerde bu alanda destekler vermeye her zaman hazırız. Bu zaman kadar çok farklı alanlarda projeler gerçekleştirdik. Borsa bünyesinde tohum geliştirme çalışmasında 2012 yılında “50 Yıldan Daha Eski Olduğu Tahmin Edilen Tohumların Çimlenebilme Kabiliyetlerinin Araştırılması Projesi projesini başlattık. Bu projede 4 yılsonunda tohumları çimlendirdik. Neticede iyi bir potansiyele sahip olduğu görüldü. Tohumların barkodlanması yapıldı. Bunun gibi birçok alanda projeler gerçekleştirdik” dedi.

“Tohumcularla yıllardır doğru bilinen yanlışlar üzerinde çalışıyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, “Tohumcularla yıllardır doğru bilinen yanlışlar üzerinde çalışıyoruz. Oldukça mesafe aldık. Tarım bakanlığımızda son dönemdeki önemli paydaşlarımızdan biri. Bu zamana kadar 7 toplantı yaptık. Bundan sonrada toplantılarımız devam edecek” dedi.

Zirvenin ilk oturumu Tarım Gazetecisi Galip Umut Özdil moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturuma konuşmacı olarak, Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Selami Yazar, Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Nallı, Fide Üreticileri Alt Birliği (FİDEBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı M. Kayhan Yıldırım, Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Dündar katıldı.

İkinci oturum ise Gazeteci Mehmet Uluğtürkan moderaörlüğünde Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Hacıoğlu, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı H. Ömer Güler’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Ülkemizin tarım ve tohumculuk sektöründe markalaşması adına milli stratejilerin görüşüldüğü, Türkiye’de markalaşma yolunda ilerleyen tarım ve tohumculuk sektörünün uluslararası arenada önünü açmak, milli ve yerel üretim hareketini desteklemek, Türkiye’nin zirai değerlerinin gelecek vizyonunu ve ekonomik faydalarını dünyaya anlatmak amacıyla düzenlenen zirveye katılımcıların ilgisi yoğundu. Zirve İstanbul Ticaret Borsası bahçesinde yapılan kokteyl ile son buldu.