ARKA PLAN VE İDDİALAR

Twitter'da yapılan bazı paylaşımlarda "İtalya'da üretilen Togg'lar videoda görüldüğü gibi yabancı ülkelerin tırları ile Bursa'ya getirilmekte ve Bursa'daki fabrikamızda yerli üretiliyor diye piyasaya sürmekte AKP hükümeti." ifadelerine yer verdi.

Benzer şekilde başka bir paylaşımda "Yüzde yüz yerli denilen Togg'lar neden yabancı plakalı tırlarla sevk edilir. Yerli tırlar daha ucuz değil mi? Nereden geliyor bu Togg'lar?" ifadeleri yer aldı.

BULGULAR

Togg, 7 Nisan 2023 tarihinde Gemlik'teki teknoloji kampüsünden ilk seri üretim modeli olan T10X'in sevkiyat görüntülerini paylaştı. Videoda, araçların yerli plakalı tırlara yüklenerek yola çıktığı görüldü.

Sosyal medyada iddialara konu olan sevkiyat görüntüleri bilgisayar ortamında detaylı şekilde incelendiğinde Togg T10X model elektrikli araçları taşıyan tırların plakalarının yerli olduğu tespit edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için bilgi notu paylaştı.

Ayrıca iddiayı gündeme getiren bazı kullanıcılar, olayın gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla beraber paylaşımlarını sildiler.

BULGU SETİ

Togg, Gebze'deki teknoloji kampüsünden gerçekleştirilen sevkiyatların görüntülerini paylaştı.



Sosyal medyada, iddialara konu olan video incelendiğinde Togg T10X modeli araçları taşıyan tırların plakalarının yerli olduğu anlaşıldı.



İddiayı gündeme getiren bazı kullanıcılar paylaşımlarını kaldırdı.

DOĞRU MU? YANLIŞ MI?

Elektrikli yerli otomobil Togg'un yurtdışında üretildikten sonra Türkiye'ye yabancı plakalı tırlarla getirildiği iddiası gerçeği yansıtmıyor. (AA)