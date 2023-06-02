Türkiye'nin yerli otomobili girişimi Togg, sonunda ilk satış rakamlarını açıkladı. Ancak beklenenin aksine, mayıs ayında sadece 306 adet araç satışı gerçekleştirildi. Togg T10X modelinin üretiminde yaşanan teslimat sorunları, şirketin hedeflerine ulaşmasını engelledi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'ne (ODMD) verilen rakamlar, Togg'un planlanan binlerce satış hedefine ulaşamadığını ortaya koydu.

Togg'un üretim planlamalarına göre, mart ve nisan aylarında toplamda 1.540 adet araç üretimi yapılması planlanmıştı. Ancak gerçekleşen satış rakamları oldukça düşük kaldı. Yalnızca 306 adet araç satışı gerçekleştirilirken, birçok vatandaş da araçlarını teslim alamadıklarını belirtti. Teslimat sürecinde yaşanan sıkıntılar ve iletişim eksiklikleri, müşteri memnuniyetini olumsuz etkiledi.

Togg'un T10X modeli, Türkiye'nin yerli otomobil üretiminde önemli bir adım olarak görülüyordu. Ancak üretim ve teslimat süreçlerindeki sorunlar, şirketin hedeflerine ulaşmasını engelledi. Satış rakamlarının beklentilerin altında kalması, şirketin önümüzdeki dönemde stratejilerini gözden geçirmesine neden olabilir. Togg, müşterilerine teslimatlarla ilgili tarih bilgilendirmesi yaparak, sorunların çözümü için çaba göstermektedir. Ancak bu durum, vatandaşların Togg T10X'i umulandan daha yüksek bir fiyata satın almalarına neden olabilir.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un satış performansı, otomotiv sektörü ve yerli üretim projeleri açısından önemli bir gösterge olarak takip edilmektedir. Togg'un yaşadığı sorunların aşılması ve üretim planlamalarına uygun hareket etmesi, yerli otomobilin başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Şirketin önümüzdeki dönemde atacağı adımlar ve müşteri memnuniyetini sağlamak için alacağı önlemler, Togg'un geleceği ve yerli otomobil projelerinin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır.