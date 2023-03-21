İkinci el otomobil pazarında elektrikli otomobillerin pazar payının henüz çok düşük olması sebebiyle, pazara kısa vadede şu an için doğrudan bir etkisinin olmayacağını, ancak ilerleyen dönemlerde Togg’un üretim adetlerine bağlı olarak pazarda yarattığı hacim üzerinden piyasayı etkileyeceğini söyleyebiliriz.

· Diğer yandan Togg’a ülke çapında üst düzey bir talep olduğunu biliyoruz. Ne var ki üretim adetlerinin nihai pazarda tüketici nezdinde karşılık bulamayacağı da bir gerçek. Bu anlamda üretim adetlerinin ve satış sonrası hizmetleri kapsayan geniş yelpazeyle beraber Türkiye’de bu konuda Togg’un iç pazardaki talebin karşılanmasıyla ilgili yeterliliği eline aldıktan sonra, fiyat istikrarını devam ettirirse tüketici açısından olumlu bir yansıma yaparak fiyatlara doğrudan ikinci elde de etki eder ve orta ile uzun vadede ikinci el otomobil fiyatlarında stabilizasyona katkıda bulunur. Yerli otomobil, Türkiye otomotiv sanayinin beş yılına çok önemli etkilerde bulunacak ve sıfır otomobil bulunurluğu, arz problemleri konularında ciddi bir alternatif olacaktır, ancak otomobilin yeteri sayıda üretim ve arz talep dengesiyle ilgili payını 2023 yılı içerisinde görmemiz mümkün olmayacaktır. Bu yıl hem sıfır hem de ikinci ele olan etkilerini görmek için erken diyebiliriz. Diğer yandan Togg’a ülke çapında üst düzey bir talep olduğunu biliyoruz. Ne var ki üretim adetlerinin nihai pazarda tüketici nezdinde karşılık bulamayacağı da bir gerçek. Bu anlamda üretim adetlerinin ve satış sonrası hizmetleri kapsayan geniş yelpazeyle beraber Türkiye’de bu konuda Togg’un iç pazardaki talebin karşılanmasıyla ilgili yeterliliği eline aldıktan sonra, fiyat istikrarını devam ettirirse tüketici açısından olumlu bir yansıma yaparak fiyatlara doğrudan ikinci elde de etki eder ve orta ile uzun vadede ikinci el otomobil fiyatlarında stabilizasyona katkıda bulunur. Yerli otomobil, Türkiye otomotiv sanayinin beş yılına çok önemli etkilerde bulunacak ve sıfır otomobil bulunurluğu, arz problemleri konularında ciddi bir alternatif olacaktır, ancak otomobilin yeteri sayıda üretim ve arz talep dengesiyle ilgili payını 2023 yılı içerisinde görmemiz mümkün olmayacaktır. Bu yıl hem sıfır hem de ikinci ele olan etkilerini görmek için erken diyebiliriz.