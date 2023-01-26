Togg açıklamasına göre, Togg'un dijital platformu Trumore, ilk temas noktası olan mobil uygulamasını App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sundu.

Togg'un Trumore uygulaması aynı zamanda Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak üretilecek ve açık artırmayla satışa sunulacak NFT koleksiyonuyla 2 bin 23 adet koleksiyon değeri olan akıllı cihazın ön siparişine katılma ve sıralamasını belirleme hakkı sağlayacak.

Dünyaca ünlü siber-fiziksel mimar ve yeni medya sanatçısı Güvenç Özel ile yeni medya sanatçısı Mehmet Ünal tarafından tasarlanan sanat eserlerinden oluşacak ve nadirlik türlerine göre "normal", "nadir", "çok nadir" ve "en nadir" olarak belirlenmiş NFT'ler, bu 2 bin 23 adet akıllı cihazın ekranlarına entegre edilmiş olarak teslim edilecek.