Togg’dan Yeni Sedan Modeli Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), geçtiğimiz Mart ayında tanıttığı T10X SUV modelinin ardından sedan modeli için hazırlıklara başladı. Türk otomobil piyasasında bir devrim niteliği taşıyan bu model, sedan seven müşteriler için özel olarak tasarlandı. CES 2024 fuarında resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Yeni Togg Sedan Modeli Nasıl Olacak?

Henüz resmi bir açıklama olmasa da, Togg’un sedan modelinin tasarım dilinin markanın diğer modellerinde gördüğümüzle benzer olacağı tahmin ediliyor. Ön tasarımın T10X ile benzer olması, arka tasarımda ise tek parça bir stop lambası tasarımı kullanılması muhtemeldir. İlginç bir şekilde, konsept sedan modelde aracın arka kapıları Rolls Royce tarzında ters yönlere açılıyordu. Bu tasarımın sedan modelde kullanılma olasılığı mevcut.

Togg Sedan Modelinin Özellikleri Neler Olacak?

Aracın motor özelliklerine gelince, T10X modeli ile benzer veya aynı motor seçeneklerine sahip olması bekleniyor. Togg T10X'in teknik özellikleri ise şöyle:

Motor: 160 KW/ 320 KW

Beygir gücü: 218 HP/430 HP



Menzil: 314 km/ 523 km

Otonom sürüş: 2. seviye

Aks açıklığı: 2890 mm

Euro NCAP: 5 yıldız hedefleniyor

Motor seçenekleri: Arkadan itişli/ Dört çeker

Batarya seçenekleri: Standart (52,4 kWh) / Long Range (88,5 kWh)

Elektrik tüketimi–WLTP: 16,7 kWh/100 km – 16,9 kWh/100 km

Şarj: Rapid şarj teknolojisi; 2023’te 28 dakikada %20’den %80 dolum, 2025’te 8 dakikada %80 dolum

Togg T10X fiyatları ve donanım seçenekleri:

V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL

953 bin TL V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL

1 milyon 55 bin TL V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL

Bu detaylar ve daha fazlası, CES 2024 fuarında resmi duyuru ile kesinlik kazanacak