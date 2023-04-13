Laykon Bilişim basın bültenine göre; Geçtiğimiz haftalarda hem Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) kuralı ön siparişlerini açmış hem de Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, Türkiye’de ön ödemeli satışlara başlamıştı. Yoğun ilgiyle karşılanan bu iki gelişme sonrası elektrikli otomobil sahibi olmak isteyenlerin aracısız bir şekilde ön ödeme yaparak kuraya katılması ya da sipariş vermesi siber dolandırıcıların da ilgisini çekti.

Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşları kandırmak için bir dizi dolandırıcılık yöntemi uygulandığını belirten Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, ön ödemeli işlemlerde özellikle sahte internet sitelerinin kullanıldığını söyleyerek resmi bağlantılardan bilgi aldıktan sonra işlem yaptığınızdan emin olun uyarısında bulunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda hem Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) kuralı ön siparişlerini açmış hem de Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, Türkiye’de ön ödemeli satışlara başlamıştı. TOGG için kuraya katılanların sayısı 200 bini bulurken siber suçlular ise ön ödeme gerektiren kura ve ön sipariş sürecinde vatandaşları kandırmak için bir dizi dolandırıcılık yöntemi uygulamaya başladı. Ön ödemelerin orijinal site yerine kendi hesaplarına yapılması için siber dolandırıcıların, başta sahte internet siteleri olmak üzere SMS, sosyal medya reklamları ve e-postaları kullandığını belirten Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, elektrikli otomobil almak isteyen vatandaşları siber dolandırıcılıklara karşı uyarıyor.

Markaların İsimlerini ve Logolarını Kullanıyorlar

Siber dolandırıcıların gündemi oldukça iyi bir şekilde takip ederek çok iyi rol oynadıklarını ve otomobil markalarının adlarının ve logolarının kullanıldığı sahte SMS’ler, sosyal medya reklamları, internet siteleri ve e-postalar ile ön sipariş veya kura katılım ödemesi yapmak isteyen masum vatandaşları kandırabildiğini belirten Alev Akkoyunlu, “Bazı basit kurallara uyarak ve sevdiklerinizi bilgilendirerek bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kurtulabilirsiniz.” ifadelerinde bulunuyor.

Sahte Otomobil Sitelerinden Doğacak Dolandırıcılıklara Karşı Nasıl Korunursunuz?

“Kısa mesajlar, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri ve e-postaları kullanan siber dolandırıcıların hepsi sizi ön sipariş, kuraya katılım hakkı, son kalan 10 otomobil gibi yöntemlerle manipüle ederek kandırmaya çalışır.” açıklamasında bulunan Alev Akkoyunlu, her zaman satın alacağınız otomobilin kendi internet sitesini elle girerek işlem yaptığınızdan emin olun uyarısında bulunuyor.

Bununla birlikte yazım hataları, yanlış yazılmış e-posta adresleri ve alan adları ile şüpheli bağlantılar, saldırıların kurbanı olmanızı engelleyebilir. Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, online ön ödemeli otomobil siparişi gerçekleştirirken dikkat etmeniz gereken diğer noktaları ise şöyle sıralıyor.

1. Bir SMS, sosyal medya reklamı, internet sitesi ve e-postanın içeriğinde otomobil markasının logolarının olması, her zaman meşru olduğu anlamına gelmez.

2. Size gönderilen bir dosyanın PDF veya resmi belge gibi görünmesi, o dosyanın gerçekten markadan geldiği göstermez.

3. Dolandırıcılık e-postası sizden yalnızca iletiyi yanıtlamanızı istese bile kişiyi tanımıyorsanız yanıtlamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir oltalama e-postasıdır.

4. Birden fazla resmi kaynaktan bilgi sahibi olmaya çalışın ve bilgileri markanın web sitesine girerek kontrol edin.

5. Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek bir güvenlik çözümü kullanın.