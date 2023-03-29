Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, ön sipariş süreci biten Togg T10X için kura çekiminin saati açıklandı.

Söz konusu paylaşımda, "#T10X sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler bu akşam saat 21.00'de canlı yayında belli oluyor. Canlı yayını YouTube kanalımızdan (http://youtube.com/live/qLPW5ZALed0…) ve TRT Haber'den takip edebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, bugün noter huzurunda yapılacak dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.

Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.