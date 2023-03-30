Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak.

Çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek.

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

Togg çekilişinin noteri Vedat Korkmaz çekiliş sürecini değerlendirdi

Kartal 32. Noteri Vedat Korkmaz, Togg tarafından paylaşılan videoda, çekişil sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şöyle bilgi verdi:

"Bugün burada Togg akıllı cihazı almak için sıraya giren insanlar arasında bu sonuca ulaşabilenleri tespit etmek için bulunduk. Bize 177 bini aşkın katılımcının olduğu bir liste teslim edildi dijital ortamda. Biz bunun içerisinden bir çekiliş yaptık ve bu 177 bin kişi içerisinde dijital ortama aktarılan bilgilerden yaptığımız toplam 40 bin kişilik bir çekiliş gerçekleştirdik. Bunların 20 bini asil ve 20 bini de yedek olarak belirlenmiş oldu."

Çekilişin güvenli bir ortamda yapıldığına dikkati çeken Korkmaz, "Bunların çekilişini gayet güvenli bir ortamda yaptık ve dijital ortamda yapılan bu çekilişin sonucunu bir tutanağa bağlayarak ve ayrıca devamında kağıt ortamına aktarılan işlemin de tasdiki işlemlerine geçtik. Ve şimdide bunun sonlanması aşamasındayız." diye konuştu.