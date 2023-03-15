TOGG ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN?

Togg'un fiyat listesinin açıklanmasının ardından ön siparişler internette resmi site üzerinden ve aynı zamanda mobil uygulama üzerinden yapılabilecek. Togg 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak.

TOGG ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLECEK, ÖN SİPARİŞ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ön siparişler internette resmi site üzerinden ve aynı zamanda mobil uygulama TRUMORE üzerinden yapılabilecek.



Kullanıcılar, Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazına ön sipariş verme hakkı elde edebilecek.



Uygulama için açılan Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, uygulamada neler yapılabileceğine dair detaylar verildi. Buna göre uygulama, '"Kazan, Gez, Eğlen, Geliştir" konseptini hayata geçirildi. Tüm bu deneyimlerin yanı sıra Trumore platformu üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak.

KURAYLA BELİRLENECEK

Ön siparişlerin ardından Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'a sahip olacak isimler kurayla belirlenecek.

İLK TESLİMAT NE ZAMAN?

İlk teslimat tarihinin ise Nisan ayı içerisinde olması bekleniyor.Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.



200 beygirlik ve 400 beygirlik iki versiyon sunan C-SUV modelinde arkadan itişli, dört tekerlekten çekişli, iki motorlu ve tek motorlu olacak şekilde farklı opsiyonlar mevcut. Pil paketleri de içeriğine göre değişecek olan araç, iki farklı menzil seçeneği (300-500 km) ile sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş sunacak.