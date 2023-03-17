Ve en korkulan şeylerden biri gerçekleşti. Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG karaborsaya düştü. Malum şu anda sıfır otomobiller karaborsa bir şekilde satılıyor. Yerli otomobil Togg’da ön siparişler alınırken, Togg uzantılı sitelerin alan adlarını alan bazı kişiler, telif haklarını fahiş fiyatlarla ilana koydu. İçerisinde Togg geçen domain adreslerine 7.5 milyon isteyen bile var.

Togg'un fiyatının açıklanmasıyla birlikte bazı kişiler, Togg uzantılı internet adreslerinin telif haklarını satın alarak e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıkardı. toggbayi.com, toggyedekparca.com gibi benzeri alan adları 100 bin lira ile 7,5 milyon lira arasında değişiyor. Bazı ilanların fiyatının Togg’dan daha pahalı olması dikkat çekiyor.

Bazı ilanların açıklama kısmında ‘Ülkemizin gururu yerli ve milli olan aracımız Togg’un uluslararası alan adını kullanarak açacağınız Togg yetkili servis marka değerini taşıyacağınız domaini satılıktır. Dolar ve altın gibi yatırım dahilinde kullanabilirsiniz” ifadeleri yazıldığı görülüyor.