TOGG T10X KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için kura çekilişi 29 Mart 2023'te gerçekleştirilecek.



2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, söz konusu yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.



2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.



Bu siparişi verenler, 2024 yılı Haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden araçlarını teslim alabilecek.



Listelerde yer alamayan kullanıcıların yaptığı 60 bin TL’lik kapora ise hesaplarına iade edilecek.