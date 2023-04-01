Anketler ne diyor, kim önde?

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Ekipler, ''togg.satisonbasvuru.com'' isimli sahte site üzerinden '' TOGG Mobil2 Girişim Grubuna Hoş geldiniz'' başlığı altında vatandaşların dolandırıldığını tespit etti.