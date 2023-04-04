Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yapılan Togg'un trafiğe çıkabilmesi için onlarca test gerçekleştirildi. Togg yollara çıkmadan önce, elektrikli araçların batarya ve araç güvenlik testleri, elektromanyetik uyumluluk testleri, araç menzil, fren, önden ve yandan çarpma, yaya koruma ve manevra gibi 41 teknik test ve kontrolden başarıyla geçti.

Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği otomotiv mevzuatı kapsamındaki bütün testleri tamamlayan Togg, elektrikli araçların en önemli testlerinden olan "elektrikli araç güvenlik testinden" de tek seferde geçerek önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'nin ulusal uygunluk değerlendirme ve standart hazırlama kuruluşu olan TSE, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetkilendirmesi ile Togg'un yurt içindeki testlerini bizzat yaparken, yurt dışı testlerine de iştirak etti.

TSE, Togg'un üretiminin uygunluğu kontrolleri ile Araç Tip Onay Belgelendirme sürecini de tamamladı. Türkiye'de sıfırdan üretilen bir otomobilin ilk kez alabildiği belgeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Togg bir otomobilden fazlası, rakipleri ile piyasada çok rahat yarışacak. Ses yok, çevreye zarar vermiyor, güçlü, gayet konforlu ama aynı zamanda teknolojik." değerlendirmesinde bulundu. Togg'un seri üretimi ve trafiğe çıkışı için başarıyla geçtiği bazı testlerin ismi şöyle:

ARACIN ETRAFA YAYDIĞI GÜRÜLTÜ TESTİ

- Elektrikli aracın yaydığı gürültü testi

- Menzil testi

- Arkadan araç altına girmeye karşı, arka koruma testi

- Araç girişi ile ilgili testler

- Kapı kilitleri ile ilgili testler

- Korna gürültü testi

- Geri görüş aynalarının görüş alanı testi

- Fren testleri

- Fren Destek Sistemleri testleri

- ESC (Elektronik Kararlılık Sistemi) testleri

- Acil durumda şeritte tutma sisteminin testleri

- Elektromanyetik Uyumluluk testleri

- İç donanımın sürücü ve yolcuya karşı güvenliğinin kontrolü testleri

- Yetkisiz kurcalamaya karşı önlemler ile ilgili testler

- Dış çıkıntıların kontrolü

- Araç girişi ve manevra testi

- Hız göstergesinin kontrolü

- Koltuklar ve emniyet kemeri çekme testleri

- Emniyet kemeri ve ISOFIX bağlantı sistemlerinin, çocuk koltuğu bağlantı sistemlerinin testi

- Aydınlatma cihazlarının takılmasına yönelik kontroller

- Aracın çeki donanımı ile ilgili testler

- Ön görüş alanı kontrolü

- Araç sürücü gösterge paneli içerisinde bulunan ikaz ve sembollerin renk ve şekil kontrolü

- Ön cam buz, buğu çözme sistemlerinin testi

- Ön cam yıkama sisteminin testi

- Isıtma sisteminin testi

- Kütle ve boyut ölçümleri

- Camların takılmasına yönelik kontroller

- Lastiklerin takılmasına yönelik kontroller

- Lastik basınç izleme sisteminin testleri

- Önden çarpma testleri

- Yan çarpma testleri

- Yaya koruma testleri

- Geri dönüştürülebilirlik ile ilgili kontroller

- Aracın elektrik güvenliği ile ilgili testler

- Acil çağrı sisteminin (eCall) fonksiyon testleri

- Araç arkasından yaklaşan diğer yol kullanıcılarının farkındalığı ile ilgili testler

- Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi testleri (AA)