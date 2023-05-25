Tofaş Spor Kulübü’nde Genel Menajer Tolga Öngören ve Başantrenör Orhun Ene, play-off’lar öncesinde Bursa’da görev yapan basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu, son 9 haftada aldığı 8 galibiyetle (toplamda 15 galibiyet-15 mağlubiyet) 7. sırada tamamlayarak play-off’lara katılma hakkı kazanan TOFAŞ’ta Genel Menajer Tolga Öngören ve Başantrenör Orhun Ene, Fenerbahçe Beko ile oynanacak çeyrek final serisi öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kulüp tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Medyayla Sohbet Buluşmaları” organizasyonunda açıklamalarda bulunan Öngören, “En son burada sizlerle bir araya geldiğimizde takım olarak daha farklı bir konumdaydık, daha farklı şeyler konuşuyorduk. Basketbol Süper Ligi play-off’ları öncesi bir durum değerlendirmesi yapmak, sizlerle tekrar bir araya gelmek istedik. Bursa bu yıl BSL play-off’larında 2 takım ile temsil edilecek. Ayrıca MG Spor’un U14 Takımı’nın Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü olmasıyla Bursa’da uzun yıllar sonra ilk defa Tofaş dışında bir kulüp altyapılarda derece yapmış oldu. Şehirde basketbolun geldiği yer kulübümüzün ortaya koyduğu “Basketbol kenti Bursa” vizyonuna da oldukça destek veriyor. Şimdi önümüzde play-off’lar var. Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız play-off çeyrek serisine 27 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’da başlayacağız. Serinin ikinci maçını ise 31 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30’da evimizde oynayacağız. Bütün Bursalı basketbol severleri gerek Tofaş maçına, gerek Frutti Extra Bursaspor maçına davet etmek isterim. Umuyorum Bursa’nın 2 temsilcisi de turu geçer ve belki de play-off’un sonu çok başka bir yere gider” değerlendirmesini yaptı.

Tofaş Basketbol Takımı’nın Başantrenörü Orhun Ene de en kötü günde bile kendilerini salonda yalnız bırakmayan Bursalı basketbol severlere, ‘kazanmak için elinden geleni ortaya koyan’ takım kimliğini play-off’ta da izlettirmeye devam etmek istediklerini söyledi.

Play-off’a katılma hakkı kazanmalarına rağmen halen daha iyi şeyler yapmaya aç, beraber oynama arzusu taşıyan ve bunu yeterli bulmayan bir ekip olduklarını vurgulayan başarılı çalıştırıcı Ene, kötü başladıkları sezonda play-off’a girmek, kuruma ve şehri karşı olan görevimizi yapmak adına üzerimizde büyük bir sorumluluk yaratmıştı. Bu sorumluluğu sonuca olumlu şekilde yansıttığımız için hem takım olarak, hem de teknik ekip olarak mutluluk duyuyoruz" dedi. BURSA (İGFA)